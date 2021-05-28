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Київ увійшов до сотні кращих міст світу

28 травня, 13:28

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За процвітання столиця отримала оцінку – 61, а просування – 66

Київ увійшов до ТОП-100 кращих міст світу. У міжнародному рейтингу компанії "Resonance" він піднявся на 52 позиції і посів 87-ме місце.

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Про це повідомляє сайт bestcities.org.

У минулому рейтингу він посідав 139-те місце. Столиця України випередила такі міста, як Ганновер, Мінськ, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер, Глазго і Мехіко.

Згідно з рейтингом, на першому місці Лондон, на другому – Нью-Йорк і на третьому – Париж.

"Архітектурно обдарований, доброзичливий і креативний, Київ – це спокійна європейська столиця на підйомі" , – йдеться в описі.

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За процвітання столиця отримала оцінку – 61, а просування – 66.

"Місто – жива енциклопедія слов'янської історії, якій 1500 років, – таке ж барвисте і яскраве, як національний прапор, з будівлями, розфарбованими як українські писанки, і горизонтом, увінчаним золотими куполами, блискучими на пагорбах від річки Дніпро", – пишуть в рейтингу.

Раніше ми писали, що Київ посів одне з останніх місць в рейтингу кращих міст світу для студентів.

Також ми повідомляли раніше, що столиця України посіла перше місце в списку найбільш "Зелених" мегаполісів Європи.

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