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Київ увійшов до ТОП-100 найдорожчих для життя міст світу

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
1 грудня, 17:24
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Перший рядок у рейтингу найдорожчих міст очолив ізраїльський Тель-Авів, Київ посів 88-е місце
Столиця України піднялася у рейтингу найдорожчих міст світу
Столиця України піднялася у рейтингу найдорожчих міст світу / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ піднявся у списку найдорожчих міст світу для життя на 13 позицій та увійшов до ТОП-100 рейтингу. Столиця посіла 88 місце.

Про це свідчать дані рейтингу Economist Intelligence Unit, повідомляє DW.

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У формуванні рейтингу враховувалися дані про ціни за серпень та вересень у 173 найбільших містах світу. Вартість життя в середньому зросла на 3,5% у національній валюті, яка є найшвидшим рівнем інфляції за останні п'ять років.

Найдорожчим для життя став ізраїльський Тель-Авів, який піднявся з п'ятого на перше місце, друге зайняли Париж і Сінгапур. До першої п'ятірки увійшли також Цюріх та Гонконг.

До десятки найдорожчих для життя міст увійшли також Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес та Осака. А ось найдешевшим для життя містом став сирійський Дамаск.

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Зазначимо, що у попередньому звіті піврічної давності українська столиця була на 101 місці.

Київ потрапив до ТОП-5 найінстаграмніших міст світу

Київ увійшов до п'ятірки самих інстаграмних міст світу. Перше місце зайняв Рим із кількістю позначок у Instagram 61,2 млн.

Рейтинг найпопулярніших Instagram-міст складала компанія Design Bundles шляхом аналізу геолокацій.

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ТОП-10 найпопулярніших міст у соціальній мережі:

  1. Першу сходинку зайняв Рим – 61,2 млн позначок у Instagram.
  2. Ріо-де-Жанейро – 45 млн позначок.
  3. Венеція – 25,7 млн позначок.
  4. Київ – 21,9 млн позначок.
  5. Історичний центр Флоренції – 21,5 млн позначок.
  6. Історичний центр Праги – 17,7 млн позначок.
  7. Будапешт – 14,6 млн відміток.
  8. Бразиліа – 13,2 млн позначок.
  9. Історичний центр Санкт-Петербурга – 11,9 млн позначок.
  10. Кіто – 9,8 млн позначок.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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