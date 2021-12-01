Київ увійшов до ТОП-100 найдорожчих для життя міст світу

Київ піднявся у списку найдорожчих міст світу для життя на 13 позицій та увійшов до ТОП-100 рейтингу. Столиця посіла 88 місце.
Про це свідчать дані рейтингу Economist Intelligence Unit, повідомляє DW.
У формуванні рейтингу враховувалися дані про ціни за серпень та вересень у 173 найбільших містах світу. Вартість життя в середньому зросла на 3,5% у національній валюті, яка є найшвидшим рівнем інфляції за останні п'ять років.
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Найдорожчим для життя став ізраїльський Тель-Авів, який піднявся з п'ятого на перше місце, друге зайняли Париж і Сінгапур. До першої п'ятірки увійшли також Цюріх та Гонконг.
До десятки найдорожчих для життя міст увійшли також Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес та Осака. А ось найдешевшим для життя містом став сирійський Дамаск.
Зазначимо, що у попередньому звіті піврічної давності українська столиця була на 101 місці.
Київ потрапив до ТОП-5 найінстаграмніших міст світу
Київ увійшов до п'ятірки самих інстаграмних міст світу. Перше місце зайняв Рим із кількістю позначок у Instagram 61,2 млн.
Рейтинг найпопулярніших Instagram-міст складала компанія Design Bundles шляхом аналізу геолокацій.
ТОП-10 найпопулярніших міст у соціальній мережі:
- Першу сходинку зайняв Рим – 61,2 млн позначок у Instagram.
- Ріо-де-Жанейро – 45 млн позначок.
- Венеція – 25,7 млн позначок.
- Київ – 21,9 млн позначок.
- Історичний центр Флоренції – 21,5 млн позначок.
- Історичний центр Праги – 17,7 млн позначок.
- Будапешт – 14,6 млн відміток.
- Бразиліа – 13,2 млн позначок.
- Історичний центр Санкт-Петербурга – 11,9 млн позначок.
- Кіто – 9,8 млн позначок.
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