Русский
$ 27,77
33,56
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

Київ закупить майже 300 тис. доз вакцини від COVID

28 квітня, 04:11

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Київська влада оголосила тендер і чекає на пропозиції про співпрацю, Кличко використовує особисті зв'язки

Департамент охорони здоров'я Київміськадміністрації оголосив тендер на закупівлю 278 тисяч доз вакцини проти COVID-19. Відповідне оголошення з'явилося в системі електронних державних закупівель ProZorro.

Реклама

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає прес-служба міськадміністрації.

Місто планує виділити на вакцину близько 140 млн гривень – вартість однієї дози становитиме близько 500 гривень.

"Місто веде переговори з різними виробниками вакцини. Віталій Кличко використовує особисті зв'язки для того, щоб якомога швидше отримати вакцину для киян", – розповів Поворозник.

За його словами, містам окремо дуже складно вести переговори про вакцини, оскільки виробники насамперед забезпечують ними країни, які раніше законтрактували їх поставку на державному рівні. Тому в тендерній закупівлі київська влада вбачає один із способів забезпечити киян вакциною.

В тренді
Усі говорять. У Києві підліток зарізав сім'ю і кілька днів жив з трупами (фото)
Реклама

"Ми готові співпрацювати з усіма, хто подасть заявку на тендер і допоможе прискорити закупівлю вакцини проти коронавірусу для киян", – підкреслив Поворозник.

Нагадаємо, в травні Україна розраховує отримати майже 1 млн доз американської вакцини від коронавірусу Pfizer в рамках COVAX і за контрактом.

З 28 квітня в Україні будуть працювати 2127 пунктів вакцинації проти COVID-19. Усі вони будуть обладнані відповідно до вимог інфекційного контролю.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Весняна заметіль накрила Київську область (фото)
Весняна заметіль накрила Київську область (фото)Інші новини
У Києві жінці через лікарську помилку видалили матку: гінекологу повідомили про підозру
У Києві жінці через лікарську помилку видалили матку: гінекологу повідомили про підозруІнші новини
Магазин у смартфоні: онлайн-сервіси
Магазин у смартфоні: онлайн-сервіси "АТБ" зроблять процес купівлі простим, безпечним і зручнимІнші новини
У Києві від ковід померла жінка, яку лікарі відмовлялися перевести в реанімацію
У Києві від ковід померла жінка, яку лікарі відмовлялися перевести в реанімаціюІнші новини
Тищенко святкував день народження дружини в ресторані – ЗМІ (відео)
Тищенко святкував день народження дружини в ресторані – ЗМІ (відео)Інші новини
До Києва йдуть сильні заморозки. Коли похолодає?
До Києва йдуть сильні заморозки. Коли похолодає?Інші новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти