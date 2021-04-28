Київ закупить майже 300 тис. доз вакцини від COVID

Київська влада оголосила тендер і чекає на пропозиції про співпрацю, Кличко використовує особисті зв'язки

Департамент охорони здоров'я Київміськадміністрації оголосив тендер на закупівлю 278 тисяч доз вакцини проти COVID-19. Відповідне оголошення з'явилося в системі електронних державних закупівель ProZorro.

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Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає прес-служба міськадміністрації.

Місто планує виділити на вакцину близько 140 млн гривень – вартість однієї дози становитиме близько 500 гривень.

"Місто веде переговори з різними виробниками вакцини. Віталій Кличко використовує особисті зв'язки для того, щоб якомога швидше отримати вакцину для киян", – розповів Поворозник.

За його словами, містам окремо дуже складно вести переговори про вакцини, оскільки виробники насамперед забезпечують ними країни, які раніше законтрактували їх поставку на державному рівні. Тому в тендерній закупівлі київська влада вбачає один із способів забезпечити киян вакциною.

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"Ми готові співпрацювати з усіма, хто подасть заявку на тендер і допоможе прискорити закупівлю вакцини проти коронавірусу для киян", – підкреслив Поворозник.

Нагадаємо, в травні Україна розраховує отримати майже 1 млн доз американської вакцини від коронавірусу Pfizer в рамках COVAX і за контрактом.

З 28 квітня в Україні будуть працювати 2127 пунктів вакцинації проти COVID-19. Усі вони будуть обладнані відповідно до вимог інфекційного контролю.

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