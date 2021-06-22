Київ посів друге місце в світі за забрудненням повітря: що відбувається

Речовини, що їх містить смог, можуть сприяти тому, що в людини з'являються сонливість, млявість, пропадає активність

Столицю огорнув смог. Фото: Укрінформ

Київ сьогодні, 22 червня, виявився в п'ятірці міст з найбруднішим повітрям у світі. Смог огорнув місто із самого ранку.

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Столиця розташувалася на другій сходинці негативного рейтингу за якістю повітря і забрудненням атмосфери, згідно з даними сайту IQAir.

Місто огорнув смог

Індекс забруднення повітря в Києві становить 121 за норми до 50. Для порівняння: наприклад, у Пекіні (Китай) індекс зараз становить 75, а в Лондоні (Велика Британія) – 28.

Дані за якістю повітря / IQAir

Користувачі соцмереж також поділилися відео смогу в Києві. Містяни дивуються, чому в столиці стоїть такий "сірий серпанок".

"А що це за смог по всьому місту такий? Є експерти, хто в темі?" – пишуть у Мережі.

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Що кажуть експерти

За словами фахівців, для здорових людей такий смог несе стандартну небезпеку. Речовини, які він містить, можуть сприяти тому, що в людини з'являються сонливість, млявість, пропадає активність. Також він пригнічує нервову систему.

"Нині антициклон, оскільки майже немає вітру, тому що збільшена вологість повітря і висока сонячна активність – це дає в комплексі збільшення в повітрі шкідливих речовин. Це такий збіг обставин метеорологічний, і він сприяє тому, що формується смог", – розповів еколог Олександр Соколенко.

У КМДА кореспонденту "Сьогодні" підтвердили, що смог над Києвом утворився через погодні умови. Це автомобільні вихлопи, продукти життєдіяльності міста, які зависають над столицею через безвітряну погоду.

"Навколо міста і в самому Києві немає пожеж – це банальний смог. Вихлопні гази, які збираються над містом", – повідомили в адміністрації.

Нагадаємо, що Київ потрапив у ТОП-5 міст світу за забрудненістю повітря.

Раніше ми писали, чому освіжувачі повітря небезпечні для здоров'я і чим їх замінити.