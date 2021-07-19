Русский
$ 27,23
32,14
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

Київ затопило, але кияни не розгубились та влаштували розваги на воді (відео)

19 липня 2021 15:35

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Жителі столиці плавали на надувних кругах, каталися на велосипедах по калюжах, а відомий блогер навіть переплив перешкоду

Мурафа влаштував сміливий "заплив" в калюжі / Фото: колаж "Сьогодні"

Мурафа влаштував сміливий "заплив" в калюжі / Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 19 липня, в Києві випала рекордна кількість опадів, яка практично затопила місто. Але киян це зовсім не засмутило, вони влаштували розваги на воді.

Реклама

Відео вони публікують в соцмережах.

Відомий київський блогер Антон Мурафа влаштував сміливий "заплив" в калюжі. Хоча калюжа і не глибока, але він зробив вигляд, що з важкістю перепливає перешкоду. А поруч стоїть чоловік, випадковий перехожий, вода дістає йому лише до колін.

А на Оболоні стався ще один кумедний випадок – дівчина принесла до затопленого пішохідного переходу надувного фламінго і влаштувала на ньому водні розваги – просто почала плавати по переході. Поруч спостерігали здивовані перехожі.

Реклама

Читайте також: У Києві затопило "Берестейську" та "Академмістечко": на станцію метро потрапила вода (відео)

В тренді
Гроші не пахнуть. У "Київводфонді" вкрали 7 млн грн виділених на ремонт громадських туалетів
Обшуки провели у приміщеннях "Київводфонду", а також за місцем проживання його директора / Фото: колаж "Сьогодні"

У столиці помітили ще одні водні розваги. Цього разу чоловік покатався по глибокій калюжі на велосипеді. Калюжа настільки глибока, що транспортний засіб практично не видно.

Також "Сегодня" зібрали добірку відео того, що накоїла буря і гроза в різних районах міста.

Крім того, раніше Київ накрили гроза і пилова буря – вітер зносив все на своєму шляху.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

На всіх пляжах Києва заборонили купатися. Що сталося
На всіх пляжах Києва заборонили купатися. Що сталосяІнші новини
"Не переварюю українську". У Києві працівниця IT-фірми обурила МережуІнші новини
У Києві по Дніпру дрейфує будинок: шукають власників (відео)
У Києві по Дніпру дрейфує будинок: шукають власників (відео)Інші новини
Під Києвом є загиблі, а на заході людей віднесло на острів: що накоїла негода
Під Києвом є загиблі, а на заході людей віднесло на острів: що накоїла негодаУкраїна
Київ накрили гроза і пилова буря – вітер зносить все на своєму шляху (відео)
Київ накрили гроза і пилова буря – вітер зносить все на своєму шляху (відео)Інші новини
Дніпро
Дніпро "атакують" медузи – з чим це пов'язано і чи є небезпекаІнші новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти