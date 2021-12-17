"Київавтодор" замовив ремонт Хрещатика за 750 мільйонів

Розмір зарплати звичайних будівельних робітників у компанії цього року становив 20 тис. грн.

У договорі з підрядником немає точних даних щодо термінів виконання ремонту. Колаж "Сьогодні"

Комунальна корпорація "Київавтодор" за результатами тендеру уклала угоду з "Онур конструкцій інтернешнл" на ремонт вулиці Хрещатик вартістю 739,50 мільйона гривень.

Про це повідомляється у системі ProZorro.

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Подробиці угоди

Компанія "Онур" повідомив, що звичайний розмір зарплати звичайних будівельних робітників у компанії цього року становив 20 тис. грн (18,5 тис. грн. оклад та півтори тисячі гривень на відпускні), повідомляє видання "Наші гроші". У договорі з підрядником немає точних даних щодо термінів виконання ремонту, максимальний строк – кінець 2023 року.

"До торгів було допущено тільки ТОВ "Ростдорбуд", але ці два лідери Укравтодору практично не торгувалися і аукціон закінчився з символічною знижкою 0,2%", – пишуть журналісти.

Раніше ми повідомляли, що у Києві слідчі столичної підземки направили до суду обвинувальний акт стосовно бухгалтера комунального підприємства. А Служба безпеки України (СБУ) викрила корупційний механізм у компанії "Укрзалізниця" (УЗ). Одна з філій УЗ, яка займається видобуванням та продажем щебеню, продавала його лише "потрібним" клієнтам. Йдеться про збитки бюджету на 1 млн. гривень щомісяця протягом півроку, тобто в цілому на 6 млн. гривень.

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Нагадаємо, що прокуратура направила до суду справу про розтрату понад 500 млн грн у ПАТ "Донецькоблгаз".