Киян налякали спонтанні вибухи: що трапилося (відео)

Увечері в столиці не було спокійно

У Києві запустили салют/Фото: скриншот, колаж: "Сьогодні"

У Києві увечері 5 червня невідомі запустили салют. Люди подумали, що почався обстріл зі сторони РФ.

Про це повідомляють в Telegram-каналі "Реальний Київ".

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Деталі

На кадрах з відео видно, як на житловому масиві "Осокорки" "б'ють" салюти. Хто запустив піротехнічний виріб у час, коли в країні йде війна, — поки невідомо. Вибухи налякали місцевих жителів, оскільки нині будь-які потужні звуки асоціюються у людей з обстрілами зі сторони російських окупантів.

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Салюти в Одесі

У Приморському районі Одеси запустили провокаційний салют під час тривоги.

"У Приморському районі Одеси пускають салюти під час тривоги. Місцеві "інтелектуали" запустили феєрверк біля будівлі СБУ", – йдеться в Telegram-каналі ZN.UA.

Правопорушників затримали.

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