Киян налякали спонтанні вибухи: що трапилося (відео)

У Києві увечері 5 червня невідомі запустили салют. Люди подумали, що почався обстріл зі сторони РФ.
Про це повідомляють в Telegram-каналі "Реальний Київ".
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На кадрах з відео видно, як на житловому масиві "Осокорки" "б'ють" салюти. Хто запустив піротехнічний виріб у час, коли в країні йде війна, — поки невідомо. Вибухи налякали місцевих жителів, оскільки нині будь-які потужні звуки асоціюються у людей з обстрілами зі сторони російських окупантів.
Салюти в Одесі
У Приморському районі Одеси запустили провокаційний салют під час тривоги.
"У Приморському районі Одеси пускають салюти під час тривоги. Місцеві "інтелектуали" запустили феєрверк біля будівлі СБУ", – йдеться в Telegram-каналі ZN.UA.
Правопорушників затримали.