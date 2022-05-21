Кияни налякали жовті розводи після дощу — у ДСНС пояснили, що це

Жителі Києва помітили дивне явище

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Після дощу у Києві на асфальті та в калюжах з'явилися жовті плями та розводи. У міських каналах почали з'являтися питання, що це таке — кияни турбуються, що це може бути якась небезпечна для здоров'я речовина.

"Попередньо думаємо причиною є пожежі та дим, але все ж таки стурбовані. Стало цікаво, можна взагалі виходити гуляти та чи не буде потім великих наслідків після цього", — пишуть кияни.

У ДСНС на Київщині сайту "Сьогодні" пояснили, що це насправді. За їхніми словами, жовті розлучення на асфальті – це звичайний пилок з дерев.

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"Дощ, який пройшов у регіоні, посбивав пилок із квітучих дерев. Від цього з'явилися жовті розлучення на асфальті. Люди сміливо можуть виходити надвір і гуляти. Жодної небезпеки немає", — пояснили в ДСНС.

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