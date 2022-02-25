Киян попросили перевірити мітки російських військових на багатоповерхівках

У випадку, якщо будуть виявлені якісь позначки, то засипте їх землею або чимось накрийте

Мітки на багатоповерхівках можуть допомагати окупантам / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві мешканці багатоповерхівок повинні терміново перевірити дахи на наявність російських міток.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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"Міська влада звертається до мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, з проханням терміново перевірити дахи на наявність міток. У випадку, якщо будуть виявлені якісь позначки – просимо засипати їх землею або чимось накрити", – йдеться у повідомленні.

Удар по Києву

Вранці 25 лютого російські найманці розпочали стріляти по Києву. Протиповітряна оборона збила над столицею літальний апарат Росії. У результаті виникла сильна пожежа в одному з будинків на вулиці Кошиця, 7а. За попередніми даними, троє поранених, один із них у тяжкому стані. Швидкі везуть людей до лікарень.

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