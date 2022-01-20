Кияни попередили про небезпеку – чого чекати від погоди

Завтра у Києві на дорогах очікується ожеледиця. А вдень будуть пориви вітру до 20 метрів за секунду. У місті оголосили І рівень небезпеки, жовтий.
Про це повідомляє Інформатор з посиланням на Укргідрометцентр.
Вдень у п'ятницю буде невеликий сніг та до 2 градусів морозу. Вночі температура зменшиться до 5 градусів.
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Основні рекомендації, які слід дотримуватись жителям міста під час сильного вітру:
- всі вікна будинків щільно закрити,
- на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев,
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому чи природному укритті,
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополі, а також не паркувати поряд з ними автотранспорт.
Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними. На проїжджій частині – переходити дорогу лише у певних місцях, де дозволено сигнал світлофора.
Якою буде погода у 2022 році
Як відомо, природа не має поганої погоди. Ось тільки пророкувати її з кожним роком все складніше, особливо якщо йдеться про прогноз погоди на 12 місяців уперед. Вчені кажуть: провиною несподіваних погодних "капризів та катаклізмів" стало глобальне потепління.
За оцінками кліматологів, 2022 рік у плані погоди виявиться продовженням попередніх: будуть зафіксовані температурні рекорди та незвичайні погодні аномалії.