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Кияни попередили про небезпеку – чого чекати від погоди

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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20 січня, 15:00
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Пішоходам та водіям під час ожеледиці необхідно бути особливо уважними
Завтра удень буде невеликий сніг
Завтра удень буде невеликий сніг / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра у Києві на дорогах очікується ожеледиця. А вдень будуть пориви вітру до 20 метрів за секунду. У місті оголосили І рівень небезпеки, жовтий.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на Укргідрометцентр.

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Вдень у п'ятницю буде невеликий сніг та до 2 градусів морозу. Вночі температура зменшиться до 5 градусів.

Основні рекомендації, які слід дотримуватись жителям міста під час сильного вітру:

  • всі вікна будинків щільно закрити,
  • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев,
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому чи природному укритті,
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополі, а також не паркувати поряд з ними автотранспорт.

Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними. На проїжджій частині – переходити дорогу лише у певних місцях, де дозволено сигнал світлофора.

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Якою буде погода у 2022 році

Як відомо, природа не має поганої погоди. Ось тільки пророкувати її з кожним роком все складніше, особливо якщо йдеться про прогноз погоди на 12 місяців уперед. Вчені кажуть: провиною несподіваних погодних "капризів та катаклізмів" стало глобальне потепління.

За оцінками кліматологів, 2022 рік у плані погоди виявиться продовженням попередніх: будуть зафіксовані температурні рекорди та незвичайні погодні аномалії.

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