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Кияни попередили про небезпеку через погоду. Чого чекати завтра (мапа)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
29 грудня, 17:00
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Вночі стовпчики термометрів у місті опуститься до 8 градусів морозу
Погода в Києві на 30 грудня / Колаж "Сьогодні"
Погода в Києві на 30 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 30 грудня, у Києві прогнозують ожеледь, а от опадів чекати не варто.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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У столиці завтра вдень температура повітря опуститься до 4 градусів морозу. Вночі стовпчики термометрів покажуть 8 градусів морозу.

"31 грудня та 1 січня очікується відлига та невеликі "плюси". Періодично буде мокрий сніг та дощ", – додала синоптик.

Погода в Україні на 30 грудня. Фото: Наталії Діденко
Погода в Україні на 30 грудня. Фото: Наталії Діденко

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Україну накрила негода

Вчора, 28 грудня, в Україні вирувала негода. Через неї кілька населених пунктів залишилися без тепла та світла. Сьогодні, 29 грудня, у країні ще залишилися наслідки. Машини застряють у снігу, а також скасовуються рейси автобусів.

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