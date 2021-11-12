Киян щеплять навіть у храмі. Який вигляд має незвичайний пункт вакцинації (фото)

Щеплення проводять щодня різними препаратами. Там можуть вакцинуватися від коронавірусу всі, хто забажають

В Києві вакцинують від коронавірусу в Патріаршому соборі / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні запрацював перший пункт вакцинації в храмі. Його відкрили в Патріаршому соборі Української Греко-Католицької Церкви, який розташований у Києві.

Про це повідодомляє корреспондент "Сьогодні".

Реклама

Вакцинуватися можна за адресою: вулиця Микільсько-Слобідська, 5. Там доступні препарати Pfizer-BioNTech і CoronaVac. Щеплення там роблять щодня з 10:00 до 17:00.

Зранку 12 листопада в пункті вакцинації зібралися близько двох десятків людей. Медики вже почали проводити щеплення.

Реклама

Реклама

Перший храм, у якому відкрили пункт вакцинації від коронавірусу. Фото: Сьогодні

Чия це ініциатива?

Глава УГКЦ Блаженніший Патріарх Святослав під час недільної Божественної Літургі зазначив, що подібні пункти вакцинації будуть відкриті за потреби у храмах УГКЦ як в Україні, так і за кордоном.

"Ми отримали певне прохання від Міністерства охорони здоров’я – щоби так, як обіцяли колись на початку пандемії, відкрити наші храми і монастирі, щоби можна було там, де є потреба, організовувати центри вакцинації", – сказав він.

Довідка: Патріарший собор Воскресіння Христоового УГКЦ – головний собор та головний осередок українського і один з головних осередків східного унійного християнства, етноконфесійної спільноти відомої як Українська Греко-Католицька Церква.

Де ще вакцинують

Незвичний пункт щеплення відкрили поблизу міста Дніпро. У місті Новомосковськ людей вакцинують у маршрутці. Для охочих там є три вакцини.

Мікроавтобус обладнаний усім необхідним. Щодня мобільний пункт змінює локацію, щоб щеплення зробили якнайбільше містян.

Раніше ми писали: