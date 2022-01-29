Киянам масово не виплачували зарплату минулого року – суми боргів

У Києві заборгованість з виплати зарплати у листопаді 2021 року зменшилася на 4,3%, тобто на 23,2 млн гривень. У грудні вона становила близько 523 млн. гривень.
Про це свідчать дані Головного управління статистики Києва, повідомляє Главком.
1 грудня 2021 року основна частка загальної суми боргу щодо виплати зарплати припадала на промисловість – 42,2% та професійну, наукову та технічну діяльність – 37,7%.
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Зменшення боргу у листопаді 2021 року фіксувалося у половини районів Києва, а суттєве – у Печерському районі (24 514,6 тисячі гривень).
У документі сказано, що протягом листопада кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, зменшилася на 13,0% і на 1 грудня становила 15 тисяч осіб. Кожному із зазначених працівників не було виплачено в середньому 34 843 гривні, що у 1,6 разу перевищує середню заробітну плату за листопад 2021 року.
Заборгованість із виплати заробітної плати, що утворилася за рахунок бюджетних коштів, на 1 грудня становила 18 393 800 гривень, або 3,5% від обсягу заборгованості загалом.
В Україні зростають борги із зарплати: ТОП-5 областей та галузей за січень-2021
В Україні середня зарплата знизилася до 12 337 грн. у січні 2021 року після 14 179 грн. у грудні 2020-го. Зниження порівняно з груднем становило 13,8%. Однак, крім зниження зарплати, зростає і заборгованість із нею.
Загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні на 1 лютого 2021 року становила 2,972 млрд грн.
На початку лютого основна частка суми заборгованості припадала на промисловість (74,8%), професійну, наукову та технічну діяльність (9,2%). При цьому більше половини боргу утворилося у Донецькій (21,2%), Харківській (16,5%) областях та Києві (14,6%).
У ТОП-5 областей щодо зростання заборгованості у січні-2021 потрапили:
- Вінницька – 208,4% (23,3 млн. грн.);
- Хмельницька – 198,2% (15,6 млн. грн.);
- Львівська – 194,4% (107,9 млн. грн.);
- Чернівецька – 157,3% (1,86 млн. грн.);
- Херсонська – 154,2% (35,3 млн. грн.).
Небагато від них відстали Закарпатська – 148,1% (9,4 млн грн) та Одеська – 146,5% (75,3 млн грн) області, а також Київ – 143,0% (434,6 млн грн).
Засмучує захід країни: Рівненська – 140,3% (17,5 млн грн), Тернопільська – 135,2% (38,4 млн грн) та Івано-Франківська – 134,1% (35,8 млн грн) області.
Трохи краща ситуація у Кіровоградській – 132,4% (13,5 млн грн), Харківській – 120,7% (49,2 млн грн), Житомирській – 119,8% (14,4 млн грн), Запорізькій – 118, 7% (88,5 млн грн), Дніпропетровській – 114,4% (34,1 млн грн), Київській – 111,9% (38,3 млн грн), Полтавській – 106,6% (103,8 млн грн) ) та Сумській 100,4% (312,3 млн грн) областях.
На щастя, у деяких областях заборгованість із зарплати скорочується: у Донецькій – 97,4% (630,4 млн грн), Миколаївській – 95,1% (44,9 млн грн), Волинській – 80,6% (26,5 млн грн), Черкаській – 74,8% (29,9 млн грн), Чернігівській – 78,1 (12,7 млн грн) та Луганській 52,7% (29,2 млн грн).
ТОП-5 галузей із заборгованості за видами економічної діяльності у січні-2021 :
- будівництво 297,2% (76,5 млн. грн.);
- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 240,8% (1,66 млн грн);
- інформація та телекомунікації – 229,4% (10,6 млн грн);
- охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 191,2% (53,1 млн грн);
- операції із нерухомим майном – 160,4% (36,5 млн грн).