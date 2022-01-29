Киянам масово не виплачували зарплату минулого року – суми боргів

Суттєве зменшення боргу фіксувалося у Печерському районі (24 514,6 тисячі гривень)

У Києві заборгованість з виплати зарплати у листопаді 2021 року зменшилася на 4,3%. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві заборгованість з виплати зарплати у листопаді 2021 року зменшилася на 4,3%, тобто на 23,2 млн гривень. У грудні вона становила близько 523 млн. гривень.

Про це свідчать дані Головного управління статистики Києва, повідомляє Главком.

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1 грудня 2021 року основна частка загальної суми боргу щодо виплати зарплати припадала на промисловість – 42,2% та професійну, наукову та технічну діяльність – 37,7%.

Зменшення боргу у листопаді 2021 року фіксувалося у половини районів Києва, а суттєве – у Печерському районі (24 514,6 тисячі гривень).

У документі сказано, що протягом листопада кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, зменшилася на 13,0% і на 1 грудня становила 15 тисяч осіб. Кожному із зазначених працівників не було виплачено в середньому 34 843 гривні, що у 1,6 разу перевищує середню заробітну плату за листопад 2021 року.

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Заборгованість із виплати заробітної плати, що утворилася за рахунок бюджетних коштів, на 1 грудня становила 18 393 800 гривень, або 3,5% від обсягу заборгованості загалом.

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В Україні середня зарплата знизилася до 12 337 грн. у січні 2021 року після 14 179 грн. у грудні 2020-го. Зниження порівняно з груднем становило 13,8%. Однак, крім зниження зарплати, зростає і заборгованість із нею.

Загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні на 1 лютого 2021 року становила 2,972 млрд грн.

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