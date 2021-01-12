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Киянам обіцяють оплату штрафів і голосування за бюджет через мобільний додаток

12 січня, 11:48

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У ГІОЦ обіцяють найближчим часом провести презентацію планів розвитку додатка "Київ Цифровий"

Розробники програми "Київ Цифровий" пообіцяли киянам нові функції та можливості. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Картка Київ Цифровий.

Жителям столиці обіцяють ввести можливість голосування за Громадський бюджет Києва прямо із програми.

Також незабаром можна буде оплатити штраф за неправильну парковку або перевищення швидкості.

У перспективі також обіцяють можливість запису у ЦНАП та оплати послуг дитячих садків.

На цей момент у додатку "Київ Цифровий" можна поповнювати зі смартфона транспортну карту Kyiv Smart Card, купити QR-квитки, оплачувати парковку, а також забирати евакуйовану машину без черг.

У ГІОЦ обіцяють найближчим часом провести презентацію планів розвитку програми.

Нагадаємо, що 5 січня додаток Kyiv Smart City, який викликав багато нарікань у користувачів, припинив роботу. Кияни отримали повідомлення, що всі сервіси – у тому числі електронний квиток – переносяться у новий додаток, "Київ Цифровий".

У ГІОЦ повідомили, що нову програму розробляли власними силами і додаткові кошти на розробку із міського бюджету не виділялися.

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