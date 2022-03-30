Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором ✌ Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Киянам роздадуть ще одну партію гуманітарної допомоги

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 березня, 15:27
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Допомогу роздають насамперед пенсіонерам та людям з інвалідністю
Нова партія гумдопомоги від Фонду Ріната Ахметова прибула до Києва
Нова партія гумдопомоги від Фонду Ріната Ахметова прибула до Києва / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Українці, які постраждали через війну з Росією, продовжують отримувати життєво важливу гуманітарну допомогу від Фонду Ріната Ахметова. Зокрема, ще одну партію продуктів було передано мешканцям Києва.

Продуктові набори вже прибули до територіального центру Печерського району. У кожному наборі є необхідні для киян продукти:

Реклама
  • згущене молоко;
  • борошно;
  • макарони;
  • цукор;
  • консервоване тушковане м'ясо.

Ця допомога насамперед призначена людям похилого віку та людям з інвалідністю.

На сьогодні Фонд вже повністю закрив потреби 7 із 10 терцентрів соцзахисту столиці. Загалом Києву та області передадуть 100 тисяч продуктових наборів

Реклама

Гуманітарний штаб для порятунку українців

Після повномасштабного вторгнення російських військ у нашу країну у співпраці з Офісом президента та міськими адміністраціями в Україні запрацював гуманітарний штаб "Рятуємо життя".

Як зазначили у ДТЕК, штаб здійснюватиме безперебійне постачання продуктів та базових товарів українцям. Головний хаб діє у Польщі, де міжнародні компанії та небайдужі люди приносять продукти та товари першої необхідності.

Раніше ми розповідали, що група "Метінвест Ріната Ахметова та волонтери зібрали вже понад 35 тонн гуманітарної допомоги для мирних жителів українських міст, які постраждали внаслідок війни з РФ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Окупанти перекривають дороги та відкривають стрілянину – як безпечно виїхати з Херсона Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Окупанти перекривають дороги та відкривають стрілянину – як безпечно виїхати з Херсона Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Удари російських військ: у черзі за хлібом у Чернігові загинуло 13 людей Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Старший лейтенант Усов Павло – командир танкового підрозділу. Раніше захищав Луганщину та Донбас, а з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну став на захист Київщини. Загинув у танковому бою, встигнувши знищити кілька одиниць ворожої техніки. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Джулія Шифф – колишня льотчиця-винищувач ВПС Італії. Одна з найкращих військових пілотів своєї країни, але через гендерні проблеми змушена була піти з армії. З початку російсько-української війни 23-річна італійка служить у Києві - у складі добровольчого Інтернаціонального легіону, захищає небо України від окупантів. У своїй частині вона - єдина жінка.
Слава Україні!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3471

Євро (€)

32.42

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти