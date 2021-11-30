Киянам заборонили користуватися водою з крану: що сталося

У Києві мешканцям Деснянського району не рекомендують користуватися водою з крану у ніч з 30 листопада на 1 грудня. Це пов'язано з проведенням промивання мереж.
Про це повідомили у пресслужбі "Київводоканалу".
Де не рекомендують користуватися водою з крану?
Як стало відомо, роботи проводитимуться на мережах, прилеглих до вулиці Закревського, а саме від Сержа Лифаря (колишня Сабурова) до вулиці Драйзера.
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Воду не рекомендують використовувати з 23:30 30 листопада до 6:00 1 грудня.
Після завершення профілактичних робіт, перед використанням, воду необхідно спустити з кранів, поки вона не стане прозорою.
Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля Ocean Plaza прорвало велику трубу тепломагістралі. Надзвичайна подія паралізувала рух транспорту в районі, а потужний фонтан гарячої води затопив торговий центр, ресторани, супермаркет і проїзну частину вулиці Антоновича. Кілька людей, що опинилися в зоні аварії, отримали опіки.
Буквально наступного дня у столиці стався ще один прорив – на вулиці Сім'ї Ідзиковських.