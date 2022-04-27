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Киянам заборонили відвідувати цвинтарі – причина

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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27 квітня, 14:40
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У Київській міській раді розповіли подробиці і попросили не наражати на небезпеку себе і своїх близьких
Киян попросили не ходити на цвинтарі. Фото: "НВ", колаж "Сьогодні"
Киян попросили не ходити на цвинтарі. Фото: "НВ", колаж "Сьогодні"

Міська влада просить киян утриматися від відвідування цвинтарів на період воєнного стану.

Про це повідомили у КМДА.

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Деталі

Жителям столиці нагадали, що Київ неодноразово зазнавав ракетних ударів, загинули мирні жителі, пошкодженобудинки, школи та дитсадки. Також є факти обстрілів і територій цвинтарів.

"Не створюйте скупчення людей на територіях кладовищ, не наражайте на небезпеку себе і своїх близьких!" – наголосили у КМДА.

У Тростянці російські окупанти замінували цвинтар

У місті Тростянці Сумської області, яке звільнили від російських військ, окупанти замінували багато об'єктів, серед яких – цвинтар. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"На жаль, у наших звільнених громадах залишається багато замінованих об'єктів, багато замінованих полів, узбіччя доріг, навіть замінували у Тростянці цвинтар", – розповів Живицький.

Він додав, що місцевий житель нарвався на розтяжку на узбіччі дороги й загинув. Крім того, у місті собака врятував життя своїй господарці – побіг вперед і теж потрапив в розтяжку, міна вибухнула.

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