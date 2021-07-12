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"Кияни, готуйте відра": на Київ насувається гроза

12 липня 2021 12:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Зараз освіжаючий дощ дуже не завадить жителям столиці – на вулиці надто спекотно

Українців знову чекають дощі

Українців знову чекають дощі / Фото: Сьогодні

В Україну повертаються дощі. Після гарячих і посушливих вихідних столицю сьогодні накриє дощ, хоча свіжіше від цього не стане.

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

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За її словами, попри прихід дощів, в Україні все ще збережеться спека.

"На Петра і Павла, сьогодні, атмосфера змилостивиться над нами і пошле небесний бальзам. В Україні – локальні грозові дощі, часом зливи, можливий град та шквали (карта). Голова також буде трохи часом важкою, але дощі, хоча і ненадовго, все ж дадуть трохи свіжості. Тому у цілому спека поки залишається в Україні. Кияни! Готуйте відра і підставляйте долоні – буде дощ", – написала Діденко.

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Як ми повідомляли, раніше сильні зливи зі штормовим вітром обрушилися на Бердянськ і розгромили міські пляжі, а на берег викинуло купу медуз.

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Тим часом полтавський телеканал досить оригінально підійшов до погодного блоку – його тепер ведуть напівголі хлопці.

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