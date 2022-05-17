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Кияни озвучили імена політиків та військових для назв нових вулиць

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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17 травня, 15:10
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Від мешканців столиці надійшло 12 тисяч варіантів назв для 460 вулиць
Перейменування вулиць сповільнилося. Фото: колаж "Сьогодні"
Перейменування вулиць сповільнилося. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві тимчасово затягнувся процес перейменування вулиць та районів, які мають назви, пов'язані з російськими чи білоруськими містами, письменниками та іншими діячами.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Так, у Київраді кажуть, що продовжили саму процедуру щодо перейменування таких вулиць та трохи її вдосконалили.

"До секретаріату Київради надійшло понад 12 тисяч пропозицій щодо нових назв для понад 460 вулиць. Це дуже великий обсяг. На одну вулицю припадає 76 пропозицій щодо нових назв. Тому ми продовжили і саму процедуру голосування, і експертну оцінку нових назв", – пояснює сайту "Сьогодні" депутат Київради Ксенія Семенова.

Тільки проспектом Героїв Сталінграда надійшло 132 пропозиції з новими назвами. Депутати кажуть, що вони не мають права вибирати назву самостійно – це необхідно зробити спільно з експертами, щоб нова назва залишилася на сторіччя.

До 22 травня буде зібрано експертну раду при міському голові Києва. Туди запросять представників Міністерства культури, Українського інституту національної пам'яті та профільних інститутів Академії наук України – мови, літератури, історії. Вони мають дати свій відгук за тими 12 тисячами пропозицій нових назв, які надійшли від киян.

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"Ми почуємо від експертів, чи рекомендують вони міняти назву вулиці. Рішення буде однозначно позитивне, якщо це стосується об'єктів із назвами російських міст чи річок. Але серед 460 продовжень є, наприклад, пропозиція перейменувати вулицю Тичини чи проспект Бажана. З цього приводу ми хочемо одержати висновок експертів: наскільки ці персони більше не герої для України, а навпаки. Також вони дадуть відповідь, чи є логіка в нових назвах щодо історичного ландшафту місцевості, чи жив тут герой назви або якось був з нею пов'язаний", – розповідає Ксенія Семенова.

Все це експерти мають зробити до 5 червня. А потім до 19 червня проходитиме голосування щодо нових назв у "Києві цифровому".

Наприклад, є рекомендація перейменувати вулицю американського письменника Драйзера, яка має таку назву ще з радянських часів, і назвати на честь іншого письменника Орвелла. Експерти мають зробити свій висновок, наскільки доречним є таке перейменування.

"Пропозицій від киян дуже багато, пропонують навіть назвати вулицю за курсом, куди має піти російський військовий корабель. Кияни також пропонують назвати вулицю на честь Зеленського, Залужного, Арестовича. На жаль, це суперечить закону, який у нас забороняє називати вулиці іменами живих людей", – наголошує депутат Київради.

Що кажуть в інституті нацпам'яті

В Українському інституті національної пам'яті кажуть, що із задоволенням підтримають столичну владу щодо масштабного перейменування вулиць. Це важливий крок для цивілізованого процесу з перейменування вулиць та площ.

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"Ми направимо своїх представників інституту. Це будуть наші співробітники чи авторитетні історики, громадські активісти. Також надамо свої пропозиції щодо доречних нових назв. Поки що інститут не отримав деталей щодо регламенту роботи і кого саме нам потрібно делегувати. Думаю, протягом тижня нам надійде потрібна інформація і ми надішлемо свій лист із рекомендаціями інституту", – каже сайту "Сьогодні" голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

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