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Кияни на два тижні залишаться без води: список адрес

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
1 грудня, 14:03
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Водопостачання буде відсутнє до 11 грудня включно
У столиці відключать воду на кілька днів. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці відключать воду на кілька днів. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві до 11 грудня не буде водопостачання на кількох вулицях. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі "Київводоканалу".

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Де не буде води?

З 1 на 2 грудня з 20:00 до 07:00 води не буде:

  • вул. Жилянська, 41, 41а, 43, 43б/31, 46, 44, 43б, 48, 50а

7 грудня з 09:00 до 19:00 за адресою:

  • бул. Дружби Народів, 40а/1
  • провулок Мічуріна, 15
  • вул. Болсунівська, 13-15

З 8 на 9 грудня з 09:00 до 06:00 тимчасово не буде водопостачання за адресами:

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  • бул. Шолуденка, 28
  • вул. Вільгельма Котарбінського, 22

З 09:00 до 21:00 9 грудня через плановий ремонт тимчасово відключать воду за адресами:

  • вул. Болсунівська, 17, 19, 21, 21/23, 6, 13а

Також води не буде з 9 на 10 грудня з 20:00 до 09:00 по:

  • вул. Задніпровського, 13, 21
  • вул. Алмазова, 18/7, 18/9, 18/7в
  • вул. Коновальця, 36б, 36, 36в, 38, 36а

З 10 на 11 грудня з 18:00 до 19:00 воду відключать за адресами:

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  • вул. Шолуденка, 33/19, 31

У Києві не буде води. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві не буде води. Фото: колаж "Сьогодні"

Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля Ocean Plaza прорвало велику трубу тепломагістралі. Надзвичайна подія паралізувала рух транспорту в районі, а потужний фонтан гарячої води затопив торговий центр, ресторани, супермаркет і проїзну частину вулиці Антоновича. Кілька людей, що опинилися в зоні аварії, отримали опіки.

Буквально наступного дня у столиці стався ще один прорив – на вулиці Сім'ї Ідзиковських.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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