Кияни масово заробляють на каштанах – як і скільки грошей можна отримати

У Києві місцеві жителі здають каштани в пункти вторсировини – що відомо

У Києві люди здають каштани / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителі столиці активно заробляють на каштанах – збирають плоди на вулицях і здають у пункти вторсировини. За один кілограм можна отримати 2 грн.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Хоча ціна за кілограм і невелика, самі плоди важкі і приносять їх у дуже великій кількості. Так що якщо постаратися, можна добре заробити. Однак зазначимо, що ціна за каштани не зрушилася з 2019 року – тоді плоди теж брали за 2 грн за кілограм.

Фото: "Сьогодні"

Як стверджують комунальники, після переробки каштани будуть використані фармкомпаніями при виготовленні різних медичних препаратів і косметологічних засобів (наприклад, крему).

Що ще можна здати в пункт прийому вторсировини?