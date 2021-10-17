Кияни масово заробляють на каштанах – як і скільки грошей можна отримати

Жителі столиці активно заробляють на каштанах – збирають плоди на вулицях і здають у пункти вторсировини. За один кілограм можна отримати 2 грн.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Хоча ціна за кілограм і невелика, самі плоди важкі і приносять їх у дуже великій кількості. Так що якщо постаратися, можна добре заробити. Однак зазначимо, що ціна за каштани не зрушилася з 2019 року – тоді плоди теж брали за 2 грн за кілограм.
Як стверджують комунальники, після переробки каштани будуть використані фармкомпаніями при виготовленні різних медичних препаратів і косметологічних засобів (наприклад, крему).
Що ще можна здати в пункт прийому вторсировини?
- Цпунктах прийому макулатури візьмуть непотрібні книги і застарілі документи, старі газети і журнали, картонну упаковку.
- Якщо накопичилося багато всіляких скляних пляшок з під соняшникової олії, вина та інших продуктів, то їх можна віднести в прийом склотари.
- Розбите скло можна здати в пункті прийому склобою.
- Пункт прийому пластику прийме пластикову тару, поліетилен. Тут же можуть прийняти пластикові кришки, контрольні кільця.
- Приймають у пунктах вторинної сировини Києва і текстильні матеріали. Можна здати ватяні ковдри, лляні простирадла, одяг з бавовняної, вовняної або напіввовняної тканини.
- Є пункти, які беруть і зношені автомобільні шини.