Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🛬 Порошенко повертається ☢ Аварія на "Стиролі" ⚽ Звільнення Шевченка 😡 Кібернапад на Україну
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Кияни залишаться без води на Водохреще – список адрес

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 січня, 12:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Співробітники комунального підприємства проведуть ремонтні роботи
У столиці відключать водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці відключать водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві з 18 на 19 січня відключать холодне водопостачання на кількох вулицях. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт.

Про це повідомили у Київводоканалі.

Реклама

Де не буде води?

З 19:00 18 січня gо 11:00 19 січня у зв'язку з плановими ремонтними роботами тимчасово не буде водопостачання за адресами:

  • вул. Метрологічна, 2а, 2, 6, 8, 10, 4;

  • вул. Заболотного, 144.

    Реклама

У столиці люди сидять без води. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці люди сидять без води. Фото: колаж "Сьогодні"

Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля Ocean Plaza прорвало велику трубу тепломагістралі. Надзвичайна подія паралізувала рух транспорту в районі, а потужний фонтан гарячої води затопив торговий центр, ресторани, супермаркет і проїзну частину вулиці Антоновича. Кілька людей, що опинилися в зоні аварії, отримали опіки.

Буквально наступного дня у столиці стався ще один прорив – на вулиці Сім'ї Ідзиковських.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров В аеропорту "Київ" зустрічають Порошенка – він виступає перед прихильниками Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак "Омікрон" настає! У Києві готуються до стрибка захворюваності COVID-19 Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Витік аміаку на "Стиролі" може призвести до екокатастрофи на сході України – експерт Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
#людина_цього_дня
17 січня. Мухаммед Алі. Рівно 80 років тому народився Касіус Клей – американський боксер, один із найвидатніших світових спортсменів, відомий як Мухаммед Алі…
На зустріч із героєм!
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Коронавірус за тиждень

6 624

захворіло за тиждень в Києві

+35%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.95

Російський рубль (₽)

0.3643

Євро (€)

31.99

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти