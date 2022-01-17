Кияни залишаться без води на Водохреще – список адрес

У Києві з 18 на 19 січня відключать холодне водопостачання на кількох вулицях. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт.
Про це повідомили у Київводоканалі.
Де не буде води?
З 19:00 18 січня gо 11:00 19 січня у зв'язку з плановими ремонтними роботами тимчасово не буде водопостачання за адресами:
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вул. Метрологічна, 2а, 2, 6, 8, 10, 4;
вул. Заболотного, 144.
Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля Ocean Plaza прорвало велику трубу тепломагістралі. Надзвичайна подія паралізувала рух транспорту в районі, а потужний фонтан гарячої води затопив торговий центр, ресторани, супермаркет і проїзну частину вулиці Антоновича. Кілька людей, що опинилися в зоні аварії, отримали опіки.
Буквально наступного дня у столиці стався ще один прорив – на вулиці Сім'ї Ідзиковських.