Кияни залишаться без води на кілька днів: список вулиць

У Києві на кілька днів місцеві мешканці залишаться без водопостачання. Це пов'язано з проведенням планових ремонтних робіт.
Про це повідомили у пресслужбі "Київводоканалу".
Де не буде води?
22 листопада
- На вулиці Озерна, №18а, №20, №22, №24, №26
- По проспекту Оболонський, 49
- На вулиці Кудряшова, №5, №5а, №3, №7, №12/14 та №14а
- На вулиці Озерна, №26, №28 та №30/5
23 листопада
- На вулиці Героїв Дніпра, 35
- На Харківському шосе, 201/203
24 листопада
- На вулиці Озерна, №24, №26
- По проспекту Оболонський, 49
Далі по темі
Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля Ocean Plaza прорвало велику трубу тепломагістралі. Надзвичайна подія паралізувала рух транспорту в районі, а потужний фонтан гарячої води затопив торговий центр, ресторани, супермаркет і проїзну частину вулиці Антоновича. Кілька людей, що опинилися в зоні аварії, отримали опіки.
Буквально наступного дня у столиці стався ще один прорив – на вулиці Сім'ї Ідзиковських.