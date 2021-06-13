Кияни просять метрополітен не вводити плату за провезення електросамокатів

Автор петиції вказав на плюси як для самих містян-власників таких самокатів, так і вигоду місту

/ Фото: Flickr

На сайті Київської міської ради зареєстрована петиція з проханням не вводити плату за провезення електросамоката у метро.

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Автор петиції вказав на плюси як для самих містян-власників таких самокатів, так і вигоду місту.

"Електросамокати в багатьох випадках використовуються як транспорт останньої милі: на ньому зручно під'їхати до метро від дому, і потім від метро до роботи, що зменшує навантаження на міський транспорт та знижує ризики поширення COVID-19. Також використання електросамокату дає значну економію для сімейного бюджету, особливо за очікуваного підвищення цін на проїзд у міському транспорті", – йдеться в петиції.

Нагадаємо, 26 травня у Київському метрополітені оприлюднили правила перевезення моноколіс і самокатів. У метрополітені зазначають, що важливо повідомити контролеру, щоб факт оплати проїзду і багажу було зафіксовано. Якщо контролер не бачив факт оплати проїзду, вас попросять оплатити повторно.

Також раніше ми писали, як вижити в Україні пішоходу та іншим учасникам рухуна тлі поширення електросамокатів та сігвеїв на вулицях міст.

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Дивіться також в нашому сюжеті, як у Львові бабуся розкидала електросамокати на дорозі: