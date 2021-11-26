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Кияни зможуть попрощатися з ексмером Олександром Омельченком: де і коли

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
26 листопада, 12:32
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Попри карантин, жителів Києва допустять на церемонію прощання з колишнім градоначальником
Прощання з Олександром Омельченком відбудеться 29 листопада.
Прощання з Олександром Омельченком відбудеться 29 листопада. / Фото: Колаж: Сьогодні

Прощання з ексмером Києва Олександром Омельченком, який 25 листопада помер від ускладнень після коронавірусної хвороби, відбудеться 29 листопада в Колонній залі Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомили у офіційному Telegram-каналі КМДА.

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Жителі столиці зможуть прийти і віддати шану кошишньому меру із 10:00 до 13:00.

"У понеділок у Колонній залі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36, 2-й поверх) відбудеться прощання з Олександром Омельченком", – повідомили у КМДА

Церемонія прощання та карантин

Церемонія прощання відбуватиметься з дотриманням санітарних норм та карантинних обмежень. На вході до приміщення КМДА перевірятимуть наявність "зеленого" COVID-сертифіката, негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена, терміном дії 72 години, чи документа про одужання.

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До Колонної зали допускатимуть групи людей у визначеній кількості для дотримання протиепідемічних обмежень.

Смерть Омельченка

Олександр Омельченко був мером Києва з травня 1999 року по квітень 2006 року. Сьогодні, 25 листопада, стало відомо, що колишній градоначальник помер від ускладнень коронавірусної хвороби на 84-му році життя.

Про діяльність Олександра Омельченка говорять дуже неоднозначно. За його перебування на посаді мера відкрили 6 станцій метро, по всьому місту встановили бювети артезіанської води, відновлено стародавні храми. Але водночас скорочувалася мережа громадського транспорту, закривалися маршрути, ліквідовувалися лінії. Активно розвивалися маршрутні таксі. Сайт "Сьогодні" писав, чим запам'ятався Олександр Омельченко.

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Що відомо про Омельченка?

  • Народився у селі Зозив Липовецького району Вінницької області.
  • 1959 року закінчив Київський будівельний технікум. 1974-го – Київський інженерно-будівельний інститут, 1978-го – Київський інститут народного господарства. Кандидат технічних наук.
  • З серпня 1996 року – голова Київської міської державної адміністрації. З травня 1999 по квітень 2006 року – мер Києва та президент Асоціації міст України.
  • 2007-2012 рр. – народний депутат України VI скликання, пройшов до парламенту за списком блоку "Наша Україна – Народна самооборона".
  • 25 листопада 2009 року – на авто Mitsubishi Pajero збив на смерть 48-річного чоловіка на пішохідному переході. Його виправдала прокуратура.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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