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Кияни обирають "місце для борщу". У місті встановлять нову скульптуру

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
9 вересня, 13:00
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Борщ – це одна з ключових страв національної гастрономії, яка є невід'ємною частиною нематеріальної культурної спадщини та популяризації гастротуризму
Скульптуру борщу в столиці побудують за кошти меценатів. Фото: колаж "Сьогодні"
Скульптуру борщу в столиці побудують за кошти меценатів. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві встановлять скульптуру національної страви борщу. Містяни можуть допомогти вибрати місце для скульптури.

Про це повідомляє КМДА.

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Ініціатором проєкту виступає український шеф-кухар Євген Клопотенко.

"В Україні є скульптури пампушок, дерунів, солоного огірка, кавуна, морозива тощо, проте наразі немає сучасної наповненої змістом скульптури борщу. Борщ – це ж культурне надбання українців, яке треба прославляти", – говорить він.

Скульптуру борщу побудують за кошти меценатів. Ідею для неї виберуть на відкритому конкурсі. Для цього містянам потрібно заповнити онлайн-форму до 16 вересня включно.

Борщ

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У жовтні 2020 року борщ внесли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. А в березні 2021-го Україна подала офіційну заявку на внесення борщу в перелік спадщини ЮНЕСКО. Заява складається з понад 700 сторінок доказів того, що борщ походить з України. Зазвичай розгляд заявки триває до двох років.

Крім культури приготування борщу, до Національного переліку також увійдуть: "Технологія створення Клембівської сорочки "з квіткою", "Великоднє застілля "Водити Володаря" в селі Розкошівка Теплицького району Вінницької області", "Борщівська народна вишивка", "Карпатське Ліжникарство".

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Відзначимо, що в лютому 2021 року американське видання CNN включило український борщ у свій перелік 20 найсмачніших супів світу.

А Євген Клопотенко – український шеф-кухар, який популяризує національні страви.

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