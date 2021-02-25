Кияни вийшли на мітинг проти забудови центру міста (відео)

Люди протестують з барабанами, плакатами та гучномовцями

У Києві 25 лютого в Оболонському районі проходить мітинг.

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Про це повідомляє KIEVMAP в Telegram.

Так, люди протестують під вікнами на Героїв Дніпра, 47 з барабанами, плакатами та гучномовцями.

"Вимагають припинити забудову... центру міста! Також вимагають виправити ситуацію із забрудненням повітря в Києві", – йдеться в повідомленні.

На плакатах написано: "Вона покриває будівельних мафіозі", "Ганьба" і т.д. Участь в акції беруть кілька десятків активістів.

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Поки невідомо, чому кияни протестують саме на Героїв Дніпра, а також кому адресовані гасла.

Раніше ми писали, що біля Офісу президента відбулися сутички мітингувальників із правоохоронцями. Підтримка активіста Сергія Стерненка пішла на кордон поліції – "стінка на стінку".

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