Роботу столичної барахолки заблокували силовики

Київська барахолка не наважилася на протести через локдаун.

Реклама

У цьому переконався кореспондент "Сьогодні" після рейду столичними магазинами та ринками.

Як і обіцяла міська влада, цього ранку на знамениту торгову точку, що розкинулася між станціями "Маяк" і "Почайна", стягнули поліцію, щоб перевірити дотримання карантинних обмежень.

Новини "Сьогодні" нарахували понад сотню поліцейських. І ніхто із продавців не наважився виставляти свій уживаний товар.

Раніше "Сьогодні" розповідали, до якого числа триватимуть "зимові" обмеження і що важливо знати українцям про новий карантин.

Реклама

Також ми писали, що мери низки міст України відмовилися вводити локдаун.

Як дотримуються правил локдауну в різних регіонах України, дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама