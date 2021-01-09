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Роботу столичної барахолки заблокували силовики

9 січня, 11:54

Ігор Сєров , Ольга Литвин

Понад сотня поліцейських приготувалися перешкоджати торгівлі

Київська барахолка не наважилася на протести через локдаун.

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У цьому переконався кореспондент "Сьогодні" після рейду столичними магазинами та ринками.

Як і обіцяла міська влада, цього ранку на знамениту торгову точку, що розкинулася між станціями "Маяк" і "Почайна", стягнули поліцію, щоб перевірити дотримання карантинних обмежень.

Новини "Сьогодні" нарахували понад сотню поліцейських. І ніхто із продавців не наважився виставляти свій уживаний товар.

Раніше "Сьогодні" розповідали, до якого числа триватимуть "зимові" обмеження і що важливо знати українцям про новий карантин.

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Також ми писали, що мери низки міст України відмовилися вводити локдаун.

Як дотримуються правил локдауну в різних регіонах України, дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

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Київ торгівля барахолка поліцейські локдаун
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