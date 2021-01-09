Роботу столичної барахолки заблокували силовики

Київська барахолка не наважилася на протести через локдаун.
У цьому переконався кореспондент "Сьогодні" після рейду столичними магазинами та ринками.
Як і обіцяла міська влада, цього ранку на знамениту торгову точку, що розкинулася між станціями "Маяк" і "Почайна", стягнули поліцію, щоб перевірити дотримання карантинних обмежень.
Новини "Сьогодні" нарахували понад сотню поліцейських. І ніхто із продавців не наважився виставляти свій уживаний товар.
Раніше "Сьогодні" розповідали, до якого числа триватимуть "зимові" обмеження і що важливо знати українцям про новий карантин.
Також ми писали, що мери низки міст України відмовилися вводити локдаун.
Як дотримуються правил локдауну в різних регіонах України, дивіться в сюжеті:
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