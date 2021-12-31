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Київська ялинка потрапила в ТОП найкрасивіших у Європі

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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31 грудня, 13:29
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Київ назвали ідеальним місцем для мандрівників, які шукають снігу та традицій
Ялинку можна побачити до 20 січня.
Ялинку можна побачити до 20 січня. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міжнародна туристична організація European Best Destinations опублікувала рейтинг найкрасивіших новорічних ялинок Європи. Головне новорічне дерево Києва опинилося у ТОП-15.

Про це свідчать дані сайту.

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Столицю України називають ідеальним місцем для мандрівників, які шукають автентичності, снігу та традицій.

"Різдвяних ярмарків у Києві не один, а кілька. Помилуватися однією з найкрасивіших різдвяних ялинок у Європі можна на Софійській площі", – затверджує впливова туристична організація.

Також вони не забули відзначити, що ялинка прикрашена гірляндами на десятки тисяч кілометрів. Різдвяний ринок відкритий для відвідувачів із 14 грудня по 20 січня.

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Що це за рейтинг

Як пояснив сайту "Сьогодні" президент Folk Ukraine Ігор Добруцький, організатор новорічного свята на Софійській площі, головна ялинка України потрапила до рейтингу рекомендацій для відвідувань іноземними туристами у новорічні та різдвяні свята.

"Ми потрапили до списку 15 найкращих ялинок Європи, які рекомендуються для відвідування іноземним туристам. Рейтинг найкращих ялинок ще не проводився, але наша ялинка має всі шанси зайняти лідируючі позиції", – розповів він.

Хто ще потрапив у ТОП

Серед найкрасивіших обрали ялинки Мальти, Португалії, Франції, Угорщини, Австрії, Чехії, Латвії, кілька ялинок у Німеччині та інші.

Скільки можна витратити на ярмарку у Києві

Столиця так і запрошує до центру міста. Головна ялинка країни красується посеред площі. Людей навколо безліч. Тут тобі і головна фотозона, і смачність – у кожному лотку.

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Щоб перекусити – доведеться добре гаманець потрясти. Наприклад:

  • наборчики з курячими нагетсами коштують 150 гривень,
  • з ковбасками – 170 гривень,
  • з домашніми ковбасками – 180 гривень,
  • шашличок – 150 за шампур,
  • найдешевший хотдог коштуватиме 90 гривень.

Пройти повз глінтвейн – місія нездійсненна. Звідусіль цей запах. З алкоголем і без, класичний та екзотичний. Наприклад, смаки ананас або манго-маракуйя 90 і 110 гривень за маленьку та велику склянку.

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