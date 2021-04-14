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Київська мерія буде підсвічена кольорами ізраїльського прапора (фото)

14 квітня, 20:45

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Цього року День незалежності Ізраїлю припадає на 15 квітня

Київську мерію в середу ввечері підсвітили у білий і синій – кольори прапора Ізраїлю – з нагоди святкування Дня Незалежності Держави Ізраїль.

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Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Підсвічена київська мерія буде синьо-білими кольорами до 6:00 15 квітня.

"Ця співпраця є дуже важливою для нас. Є у нас і спільні трагічні сторінки. Це Бабин Яр – одна з найстрашніших трагедій людства. Та є світлі сторінки. Адже біля витоків держави Ізраїль стояли і вихідці з України. Зокрема, киянка Голда Меїр", - підкреслив мер Києва Віталій Кличко.

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Відзначимо, цього року День незалежності Ізраїлю припадає на 15 квітня.

Нагадаємо, раніше на столичній Парковій дорозі символічно відкрили парк Україно-Ізраїльської дружби.

Раніше ми писали, що Ізраїль відкривається для туристів – що треба знати мандрівникам.

Варто відзначити, що Ізраїль є одним із прикладів успішної боротьби з пандемією COVID-19 – в деяких лікарнях країни навіть почали закривати відділення для хворих коронавірусом.

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Київ Ізраїль КМДА будівля Віталій Кличко

Джерело: Сьогодні

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