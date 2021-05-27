Київська молодь влаштувала вечірку у вагоні метро (відео)

У коментарях до ролика в соціальних мережах думки розділилися, а ось в Київському метрополітені відреагували на інцидент категорично

У метро Києва молодь влаштувала імпровізовану вечірку. У вагоні голосно грала музика, а підлітки танцювали. Затягли в метро навіть діджейський пульт.

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Відповідне відео опублікували в інтернеті.

Відео: Сьогодні

Реакція соцмереж

У соціальних мережах активно обговорюють відео. Хтось вважає, що це черговий самопіар юних блогерів, які вибачатимуться після того, як їх запросять для пояснень в поліцію. Інші зазначають, що якщо нічого не розбили і не зіпсували, то й на здоров'я.

Що кажуть в метро

У Київському метрополітені вважають, що пасажири так себе не повинні вести. Говорять, що підземка – це не нічний клуб і не дискотека.

"За даним інцидентом у вагоні метро, ми повідомили в поліцію", – сказали сайту "Сьогодні" в Київському метрополітені.

За попередньою версією, вечірка у вагоні метро була на зеленій гілці. Поліція вже займається вивченням відео і встановлюватиме особи учасників вечірки.

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Раніше ми повідомляли, що у Києві хлопці проїхалися на даху поїзда метро.

Також нагадаємо, в столичному метро підлітки-екстремали бігали по дахах вагонів.