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Київська область переходить до "червоної зони": список обмежень

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
27 жовтня, 11:26
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Нові обмеження діятиму з 30 жовтня – діятиме низка карантинних умов
В Україні посилюють карантин
В Україні посилюють карантин / Фото: Колаж: Сьогодні

З 30 жовтня в Україні "червону зону"карантину переходить Київська область. Нові обмеження стосуватимуться всіх.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

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"Червоний" рівень епідбезпеки передбачає низку обмежень, що вводяться в регіонах", – йдеться у повідомленні.

Окрім Київської області до "червоної зони" потрапила низка областей – Житомирська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська.

Кого торкнуться обмеження?

  • Обмеження торкнуться роботи продовольчих та непродовольчих ринків. Йдеться не лише про дотримання соціальної дистанції, заповненість торгової площі не більше ніж 50%.
  • Працівники установ мусять мати сертифікат про вакцинацію — повну або одну дозу, або наявність негативного ПЛР-тесту, який діятиме лише 72 години. Відвідувачам дозволено перебувати там у захисних масках чи респіраторах.
  • Такі самі вимоги поширюються на роботу закладів громадського харчування. Вони мають право працювати за заповненості на 50%.
  • Торгові центри, заклади торгівлі, перукарні та салони краси, готелі та хостели також зможуть працювати, якщо їхній персонал матиме відповідні документи.

Нові обмеження "червоної зони"

Згідно з новими карантинними правилами від Кабміну, в областях, які потрапляють до "червоної зони", можуть працювати лише ті установи, 100% працівників яких пройшли вакцинацію від коронавірусу.

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Обслуговувати можна лише вакцинованих відвідувачів.

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