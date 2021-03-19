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Київська область йде на локдаун: що заборонено

19 березня, 15:08

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Заклади культури будуть закриті

У Київській області з 21 березня вводяться додаткові карантинні обмеження.

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Про це повідомив під час брифінгу голова Київської ОДА Василь Володін.

"Враховуючи стрімке зростання кількості випадків захворювання, а також значне зростання випадків, коли пацієнти з COVID-19 потребують госпіталізації... прийнято рішення про посилення карантинних обмежень на території регіону... з 21 березня", – сказав Володін за підсумками засідання обласної комісії ТЕБ та НС.

Що заборонено:

  • Робота закладів культури (будуть закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали).
  • Робота ТРЦ (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни і побутової хімії).
  • Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на людину).
  • Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших).
  • Присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Крім того, буде обмежено роботу ресторанів в готелях, заборонена діяльність непродовольчих ринків, павільйонів і ярмарків.

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А учні всіх навчальних закладів області, крім садів і спеціальних навчальних закладів і учнів 1-4 класів, після канікул будуть навчатися дистанційно.

Нагадаємо, в Україні сьогодні оновили зони карантину – Київ потрапив у червону зону.

Раніше ми повідомляли, що в Україні виявили майже 16 тисяч нових випадків COVID-19 .

Також ми писали, що в Україні проведуть масове тестування на коронавірус .

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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карантин Київська область коронавірус локдаун

Джерело: Сьогодні

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