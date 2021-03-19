Київська область йде на локдаун: що заборонено

У Київській області з 21 березня вводяться додаткові карантинні обмеження.

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Про це повідомив під час брифінгу голова Київської ОДА Василь Володін.

"Враховуючи стрімке зростання кількості випадків захворювання, а також значне зростання випадків, коли пацієнти з COVID-19 потребують госпіталізації... прийнято рішення про посилення карантинних обмежень на території регіону... з 21 березня", – сказав Володін за підсумками засідання обласної комісії ТЕБ та НС.

Що заборонено:

Робота закладів культури (будуть закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали).

Робота ТРЦ (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни і побутової хімії).

Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на людину).

Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших).

Присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Крім того, буде обмежено роботу ресторанів в готелях, заборонена діяльність непродовольчих ринків, павільйонів і ярмарків.

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А учні всіх навчальних закладів області, крім садів і спеціальних навчальних закладів і учнів 1-4 класів, після канікул будуть навчатися дистанційно.

Нагадаємо, в Україні сьогодні оновили зони карантину – Київ потрапив у червону зону.

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