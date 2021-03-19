Київська область йде на локдаун: що заборонено

У Київській області з 21 березня вводяться додаткові карантинні обмеження.
Про це повідомив під час брифінгу голова Київської ОДА Василь Володін.
"Враховуючи стрімке зростання кількості випадків захворювання, а також значне зростання випадків, коли пацієнти з COVID-19 потребують госпіталізації... прийнято рішення про посилення карантинних обмежень на території регіону... з 21 березня", – сказав Володін за підсумками засідання обласної комісії ТЕБ та НС.
Що заборонено:
- Робота закладів культури (будуть закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали).
- Робота ТРЦ (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни і побутової хімії).
- Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на людину).
- Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших).
- Присутність глядачів на спортивних змаганнях.
Крім того, буде обмежено роботу ресторанів в готелях, заборонена діяльність непродовольчих ринків, павільйонів і ярмарків.
А учні всіх навчальних закладів області, крім садів і спеціальних навчальних закладів і учнів 1-4 класів, після канікул будуть навчатися дистанційно.
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