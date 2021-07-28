"Київська Русь". Коли почнеться ремонт культового кінотеатру в Києві

Поки заклад працює у звичайному режимі, але на час реконструкції його закриють

Як кінотеатр виглядає зараз і яким він стане. Колаж "Сьогодні"

Реконструкція столичного кінотеатру "Київська Русь" може початися в кінці цього року. Ремонт займе приблизно три роки.

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Про це сайту "Сьогодні" розповіли в КП "Київкінофільм".

Про реконструкцію легендарного кінотеатру заговорили на початку цього року, коли опублікували візуалізації проекту.

Як буде виглядати кінотеатр після реставрації. Фото: КП "Київкінофільм"

"Ми зараз у процесі підготовчих робіт. Через певні проблеми терміни проведення торгів поки відкладаються. Нам вже виділили кошти на реконструкцію на цей рік у сумі 140 мільйонів гривень", – розповіла перший заступник директора мережі кінотеатрів КП "Київкінофільм" Лариса Зубенко.

Усі литі барельєфи фасаду збережуть. Фото: КП "Київкінофільм"

У підприємстві наголошують, що планували почати реконструкцію у кінотеатрі "Київська Русь" ще в травні. Навіть деякі заходи, які хотіли провести в кінотеатрі влітку, довелося скасувати. Зараз заклад працює у звичайному режимі.

Ремонт легендарного кінотеатру займе до трьох років. На цей період він буде закритий. У КП зазначають, що сучасні технології будівництва дозволяють вкластися у відведений час. І ремонт реально зробити при безперервному фінансуванні.

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Нагадаємо, раніше в Києві після ремонту відкрили Центральний автовокзал.

Також в Києві планують провести капітальний ремонт вулиці Хрещатик, яка розташована на території двох районів Києва – Печерського та Шевченківського. Вартість його складе більше 740 млн гривень.

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