Київський метрополітен закупить десять нових поїздів за кошти ЄБРР

На закупку десяти поїздів витратять до 50 мільйонів євро кредиту – наразі завершився перший етап тендеру

У київському метрополітені з'являться нові вагони за кошти ЄБРР

У КМДА прийняли рішення закупити нові вагони для КП "Київський метрополітен". На них витратять 50 мільйонів євро за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку.

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Рішення прийняли на засіданні II сесії Київської міської ради IX скликання.

"Місто продовжує процедуру отримання нових вагонів метрополітену за кредитом ЄБРР. Нагадаю, що 50 вагонів закуповується 2 лотами: 5 поїздів із окремих вагонів та 5 поїздів – із прохідними вагонами. Тендерна процедура проходить на майданчику ЄБРР", – повідомив директор КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

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За його словами, наразі вже завершили перший етап тендеру – проходить опрацювання пропозицій учасників, щодо закупки нових вагонів метро.

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Нагадаємо, що ще у лютому Київрада надала гарантії ЄБРР, щодо кредиту на нові вагони. А директор Департаменту фінансів Володимир Репік вже заявив, що реалізація проекту дасть можливість поліпшити транспортне обслуговування киян і гостей столиці.

Раніше ми повідомляли, що мер Києва Віталій Кличко заявив, що до кінця року побудують та відкриють щонайменше одну станцію метро на Виноградар.