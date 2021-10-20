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"Київводоканал" звинуватили у забрудненні Дніпра. Компанія намагається виправдатися

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
20 жовтня, 20:19
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Держекоінспекція провела лабораторні дослідження, але "Київводоканал" піддає їх сумнівам
У Дніпрі виявили значне забруднення води.
У Дніпрі виявили значне забруднення води. / Фото: Колаж: Сьогодні

Перевірка показала, що "Київводоканал" забруднює воду Дніпра. Але в компанії такі звинувачення відкидають.

Про це повідомляють пресслужби Держекоінспекції та "Київводоканалу".

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Позиція екологічної інспекції

За результатами лабораторних досліджень проб води, відібраної на водовипусках "Київводоканалу", виявили перевищення нормованих значень гранично допустимих скидів завислих речовин у 1,5 рази, нітрат іонів у 3 рази у місці скиду зворотних вод Бортницької станції аерації (Магістральний канал).

Також виявили високі концентрації забруднюючих речовин у місці скиду зворотних вод у поверхневі води річки Дніпро після відстійників:

  • Дніпровської водопровідної станції випуск №1 – перевищення ГДС фосфатів у 7,5 разів
  • випуску №2 – перевищення за показником фосфати у близько 6 разів;
  • Деснянської водопровідної станції у випуску №3 – перевищення нормованих значень ГДС за показником алюмінію у 3 рази.

Що кажуть у "Київводоканалі"

Звинувачення відкидають. Кажуть, що самостійно провели такі ж дослідження, але в інших лабораторіях, які показали зовсім відмінні результати.

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Держекоінспекцію звинувачують у порушенні норм процесу відбору проб води, транспортування зразків та проведення досліджень.

"Наприклад, перевищення вмісту завислих речовин в очищеній зворотній воді в Магістральному каналі може бути пов'язане з методом визначення цього показника. Основна методика, яка застосовується в хіміко-бактеріологічній лабораторії станції передбачає висушування проби до постійної маси. При використанні інших методик результати можуть відрізнятися", – пояснюють в водоканалі.

В Держекоінспекцію направили лист, де висловили зауваження щодо об’єктивності висновків проведеної перевірки.

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Чому зеленіє Дніпро

Влітку киян здивували зелені острівки на Дніпрі в районі мосту Патона. Їх утворилося тут кілька штук.

Екологи кажуть, що зелені острівки – це два види водоростей, які традиційно ростуть по сусідству в Дніпрі. Вони виростають на мілководді, де практично немає течії.

На його думку, рослини нічим не загрожують екології річки.

"Це звичайне явище для Дніпра. У вересні зелені острівки з рослин зникнуть", – розповідав еколог.

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