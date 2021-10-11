Кладовище відьом, перевертень і привиди. Які таємниці приховує Замкова гора в Києві

Одне з найбільш популярних містичних місць у Києві – Замкова гора, звідки відкривається вид на Андріївський узвіз, Поділ і Дніпро. Зараз це місце для прогулянок, але серед дерев усе ще знаходяться залишки одного з найстаріших кладовищ Києва – Фролівського жіночого монастиря, яке з'явилося у 1816 році.
Сайт "Сьогодні" з'ясовував, чим цікава Замкова гора.
Зараз на горі є обгоріле дерево, біля якого часто збираються групи язичників і окультистів. Вони стверджують, нібито блискавка влучила в стовбур під час магічного ритуалу. Також біля капища збираються парапсихологи, екстрасенси і чаклуни, сюди приїжджають "відьми" з усієї України, щоб "підживитися" енергетикою цього місця.
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Кладовище відьом
Ця місцевість вважається однією з "лисих гір", де, згідно з легендами, збиралися відьми. І це незважаючи на те, що з одного боку до гори примикає згаданий вище монастир.
Інша легенда свідчить, що на цій горі ховали відьом. І щоб не потривожити їх спокій, відвідувачі вечорами намагаються не спускатися по старих, практично зруйнованих кам'яних сходах.
Легенда про омолодження черниці
Також кажуть, що на кладовищі поховані чотири черниці, чиї примари досі блудять по вершині. За іншими переказами, за порядком на кладовищі стежила літня черниця, яка в один прекрасний день помолодшала, після чого повернулася в свою келію.
Про те, що сталося з нею на Замковій горі, вона нічого не розповіла колегам, бо взагалі не говорила після повернення. А вранці вже молоду жінку не знайшли в її келії, з якої не можна було вийти непоміченою.
Чаклун-перевертень
Ще одна легенда – про чаклуна-перевертня з Ірпінський лісів, який в образі вовка приходить зі своїми побратимами-розбійниками на Замкову гору двічі на рік – навесні і восени.
Скуштувавши спеціальної трави, вони влаштовують танці навколо багаття, перетворюються у людей і, спустившись на Поділ, розчиняються серед звичайних киян.
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