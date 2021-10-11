Кладовище відьом, перевертень і привиди. Які таємниці приховує Замкова гора в Києві

Чому не варто ходити на Замкову гору вночі – легенди про відьом, чаклуна-перевертня і раптове омолодження черниці

У Києві ходить багато легенд про Замкову гору / Фото: Колаж: Сьогодні

Одне з найбільш популярних містичних місць у Києві – Замкова гора, звідки відкривається вид на Андріївський узвіз, Поділ і Дніпро. Зараз це місце для прогулянок, але серед дерев усе ще знаходяться залишки одного з найстаріших кладовищ Києва – Фролівського жіночого монастиря, яке з'явилося у 1816 році.

Сайт "Сьогодні" з'ясовував, чим цікава Замкова гора.

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Зараз на горі є обгоріле дерево, біля якого часто збираються групи язичників і окультистів. Вони стверджують, нібито блискавка влучила в стовбур під час магічного ритуалу. Також біля капища збираються парапсихологи, екстрасенси і чаклуни, сюди приїжджають "відьми" з усієї України, щоб "підживитися" енергетикою цього місця.

Кладовище відьом

Ця місцевість вважається однією з "лисих гір", де, згідно з легендами, збиралися відьми. І це незважаючи на те, що з одного боку до гори примикає згаданий вище монастир.

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Інша легенда свідчить, що на цій горі ховали відьом. І щоб не потривожити їх спокій, відвідувачі вечорами намагаються не спускатися по старих, практично зруйнованих кам'яних сходах.

Кладовище давно занедбане. Фото: "Вікіпедія"

Легенда про омолодження черниці

Також кажуть, що на кладовищі поховані чотири черниці, чиї примари досі блудять по вершині. За іншими переказами, за порядком на кладовищі стежила літня черниця, яка в один прекрасний день помолодшала, після чого повернулася в свою келію.

Як виглядала гора раніше. Фото: smartclever.com.ua

Про те, що сталося з нею на Замковій горі, вона нічого не розповіла колегам, бо взагалі не говорила після повернення. А вранці вже молоду жінку не знайшли в її келії, з якої не можна було вийти непоміченою.

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Чаклун-перевертень

Ще одна легенда – про чаклуна-перевертня з Ірпінський лісів, який в образі вовка приходить зі своїми побратимами-розбійниками на Замкову гору двічі на рік – навесні і восени.

На горі збереглися дивні могили і монументи. Фото "Київ Влада"

Скуштувавши спеціальної трави, вони влаштовують танці навколо багаття, перетворюються у людей і, спустившись на Поділ, розчиняються серед звичайних киян.