Кличко дав свідчення в суді у справі про розстріли на Майдані в 2014 році

Мер Києва Віталій Кличко дав свідчення в суді у справі про розстріли на Майдані Незалежності.

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Про це мер міста написав у Telegram.

"Даю свідчення в Святошинському районному суді, який розглядає справу розстрілів на Майдані Незалежності в лютому 2014 року", – підписав фото Кличко.

Раніше ми писали, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова знову відзвітувала про розслідування "справ Майдану", відзначивши суттєву активізацію в цьому питанні: у 2020 році повідомлено в три рази більше підозр і направлено обвинувальних актів до суду, ніж у 2019-му.

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Нагадаємо, київський суд оголосив у розшук колишніх "беркутівців" Павла Аброськіна, Сергія Зінченка і Олега Янішевського, яких звільнили і передали окупантам Донбасу за обміном полоненими в минулому році.

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