Кличко чи Міноборони? Ми дізналися, хто відповідає за захист Києва у разі вторгнення РФ

Градоначальника столиці розкритикували за те, що він "політизує справу організації територіальної оборони"

Міністр оборони Олексій Рєзніков (ліворуч) та мер Віталій Кличко (праворуч) посперечалися з приводу тероборони. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міноборони та військові експерти прокоментували новинам "Сьогодні" гучне питання оборони Києва у разі агресії з боку Росії. Таким чином вони спробували відповісти на питання, хто має захищати столицю у разі атаки.

Що кажуть у Міноборони

Наприклад, в оборонному відомстві нам розповіли, що вже за кілька днів, з 1 січня, почне діяти закон, що стосується територіальної оборони країни.

Реклама

"Відповідно, будуть і сформовані такі сили. Створюватися вони будуть у кілька етапів, які завершаться орієнтовно до червня 2022 року. На жаль, маємо такі факти, що деякі місцева влада піаряться на територіальній обороні, увійшли в кураж і не можуть зупинитися", – повідомили нам у міністерстві.

При цьому уточнили, що згідно з чинним законодавством є чітка вертикаль Сил територіальної оборони, яку формують виключно військові. Також у Міноборони наголосили, що керівники органів місцевого самоврядування не повинні створювати штабів тероборони, але мають брати участь у їхній роботі.

Суперечки між Віталієм Кличком та центральною владою

Докладніше ситуацію нам прояснив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Згідно із законом, функції територіальної оборони розділені між Міноборони та місцевими радами, – каже Жданов. – Загальне керівництво, контроль та постановку завдань здійснює Міністерство оборони. Також воно забезпечує матеріально-технічними засобами та технікою. Місцеві ради мають займатися організацією на місцях. Зараз знайшла "коса на камінь", спостерігаємо суто політичні суперечки між мером та центральною владою. На жаль, Міністерство оборони тут виступає інструментом від Офісу президента".

За словами Олега Жданова, у компетенції місцевої влади перебувають бомбосховища, система оповіщення тощо.

Реклама

"Ніхто не забороняє провести інформування населення. Серед цього є делікатне питання – це проведення навчань. Їх проведення створюють паніку та напругу у суспільстві. Перед навчаннями (тероборони – Авт.) потрібно провести інформування населення", – каже Жданов.

І навів приклад того, що під час навчань можуть змоделювати ситуацію щодо евакуації городян у бомбосховища.

Говорячи детальніше про захист країни, Олег Жданов уточнив, що українські сили протиповітряної оборони контролюють проліт Україною кожного літака.

"Озброєння наших ППО технічно справне, боєздатне, але на два покоління відстає від сучасного рівня. Чому? Це старе радянське озброєння. Крім того, у нас відсутня система протиракетної оборони", – каже Олег Жданов.

Реклама

Що було раніше

Учора, 27 грудня, мер Києва Віталій Кличко провів нараду з безпеки та територіальної оборони столиці. Він заявив, що потрібно бути готовими до різних можливих сценаріїв подій і що система тероборони міста має бути розгорнута найближчим часом.

Кличко також наголосив на необхідності особливої уваги до безпеки об'єктів критичної інфраструктури. Таких у Києві понад 500. Їх у разі надзвичайної ситуації беруть під охорону різні відомства. Зокрема, Нацполіція, військові, підрозділи територіальної оборони.

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Андрій Крищенко повідомив, що столиця створює штаб територіальної оборони. У січні планують провести командно-штабні навчання територіальної оборони столиці.

Реакція Міноборони

Там розкритикували заяви Кличка, заявивши, що місцева влада "політизує справу організації територіальної оборони".

"Йдеться про найважливіше – захист нашої країни. Тут не місце піару та посмикуванню. Ми всі разом маємо працювати заради інтересів України, кожен – у межах своїх повноважень. Є чітка вертикаль Сил територіальної оборони. Її формують військові. Глави громад не очолюють формування Сил територіальної оборони та мають діяти в межах своїх компетенцій", – сказав міністр оборони Олексій Рєзніков.

Раніше ми писали: