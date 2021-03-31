Кличко поквапився: джерело розповіло, як ввели локдаун в Києві

Через те, що ситуація з COVID-19 розвивається дуже швидко, нові карантинні заходи в Києві приймалися поспіхом, а мер Віталій Кличко – поквапився.

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Про це повідомило джерело "Сьогодні" у Верховній Раді.

За його словами, ще тиждень тому цей сценарій ніхто не розглядав.

"Було засідання РНБО, і на цьому засіданні обговорювалося питання ситуації із зростанням захворюваності. Рішення про додаткові обмеження для Києва визнали недоцільним. Також раніше ситуацію аналізувала СБУ", – повідомило джерело.

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Він зазначив, що там теж не підтримали комендантську годину, заборону на пересування та інші подібні обмеження.

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"Питання знову було піднято 30 березня. І так, сьогодні почалася підготовка до розгляду ситуації в Києві Верховною Радою. Ймовірно, зараз можуть ухвалити будь-які рішення. А Кличко зараз просто поквапився. Намагається перехопити ініціативу", – зазначив він.

Раніше глава Госпродпотребслужби Києва Олег Рубан заявив, що якщо в Києві ухвалять рішення посилити карантинні обмеження, вулиці міста патрулюватиме поліція і Національна гвардія.

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