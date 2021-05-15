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Кличко привітав з днем народження старшого сина Єгора (фото)

15 травня, 17:05

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

15 травня сину мера Києва виповнився 21 рік – Кличко поділився спільним фото у соцмережах

Мер Києва Віталій Кличко привітав сина Єгора з днем народження, який він святкує 15 травня.

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Про це мер написав у Telegram.

"Сьогодні Єгору 21. Як швидко летить час... Горджуся сином", – написав Кличко та прикріпив спільне фото з Єгором.

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Син мера Києва народився 15 травня 2000 року у Лос-Анджелесі. У Єгора-Даніель при народженні було американське громадянство, адже народився він у США.

Міський голова разом з дружиною Наталією крім Єгора-Даніеля, виховує ще двох дітей – Єлизавету-Вікторію та Максима-Олександра.

Нагадаємо, що у 2000 році Кличко розповідав "Сегодня" про народження сина. Майбутній мер особисто був присутнім на пологах, він підтримуав дружину та був свідком народженням сина. В той час боксер відновлювався після травми та воював хіба що з пелюшками.

Раніше ми розповідали, що брат мера Києва 45-річний Володимир Кличко останнім часом насолоджується життям поза спортом. Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі приділяє час дочки Каї-Євдокії і шукає нові виклики. То він показує, як подорожує в пустелі, а то вчиться керувати літаком.

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