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Кличко розповів, чи закриватимуть Київ на в'їзд

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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24 лютого, 21:51
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В'їзд до української столиці може бути ускладнений
За словами Кличка, поки що в'їзд до столиці не закриватимуть/Фото: колаж: "Сьогодні"
За словами Кличка, поки що в'їзд до столиці не закриватимуть/Фото: колаж: "Сьогодні"

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що місто поки що не планують закривати на в'їзд. Водночас він може бути ускладнений.

Про це він заявив під час брифінгу.

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"На в'їздах до Києва на КПП ми обладнуємо захисні споруди, тому в'їзд до міста може бути ускладненим, але не закритим", — сказав Кличко.

Комендантська година в столиці

У Києві запровадили комендантську годину. Це був вимушений крок, але у нинішніх умовах військової агресії та військового стану необхідний для безпеки жителів столиці.

"Київ відсьогодні запроваджує комендантську годину. Діятиме вона з 22:00 до 7:00. Це – вимушений крок, але в нинішніх умовах військової агресії та воєнного стану, необхідний задля безпеки мешканців столиці. Громадський транспорт під час комендантської години працювати не буде", – повідомив Кличко.

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