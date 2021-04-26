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Кличко розповів, коли в Києві скасують жорсткий карантин

26 квітня, 23:53

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Незважаючи на те, що кількість хворих у столиці знизилася, показники з коронавірусу як і раніше високі

Влада Києва має намір розглянути скасування в столиці жорстких карантинних обмежень у зв'язку з коронавірусом після 30 квітня на засіданні комісії з ТЕБ та НС у середу.

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Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

За словами міського голови, все залежатиме від останніх показників захворюваності у столиці.

"Післязавтра буде засідати комісія з надзвичайних ситуацій, в яку входять вірусологи, епідеміологи, фахівці медичної сфери. І залежно від цифр, які ми отримаємо, від ситуації, вона буде ухвалювати рішення", – зазначив мер.

Він додав, що розраховує послабити обмеження в Києві вже наступного тижня, оскільки, за його словами, локдаун дав свій результат.

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Водночас Кличко констатував, що незважаючи на те, що кількість хворих у столиці знизилася, вона як і раніше залишається високою.

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Мер нагадав, що лише минулого тижня в Києві від COVID-19 померли понад 300 людей.

Нагадаємо, глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан розповів сайту "Сьогодні", що є передумови виходу Києва з червоної зони карантину. За його словами, об'єктивні показники, за якими буде ухвалюватися рішення, стануть відомі не раніше середи-четверга.

У Києві за минулу добу виявили 256 нових випадків інфікування COVID-19, а з початку епідемії у столиці COVID-19 діагностували у 191 751 людини.

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Київ карантин Віталій Кличко коронавірус локдаун
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