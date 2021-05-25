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Кличко вирішив пересісти на велосипед: його звинувачують в порушенні правил дорожнього руху (фото)

25 травня, 15:15

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мер проїхався центром столиці

Мера Києва Віталія Кличка звинуватили в порушенні правил їзди на велосипеді. Нещодавно мера, який в центрі Києва катається на велотранспорті, зняли на фото.

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Про це написав журналіст Сергій Гришин в Facebook.

"Повага до правил, ні, не чув. Як можна вимагати від когось дотримання порядку, коли сам публічно порушуєш елементарні правила. Опубліковано в рамках святкування сьомої річниці обрання Віталія Кличка мером Києва", – підписав він фото.

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Як стало відомо пізніше, все-таки мер нічого не порушував.

"В личку написав поліцейський, тут немає порушень", – додали в Мережі.

Раніше ми писали, що на оновленому мосту Метро в Києві з'явиться велосмуга.

Нагадаємо, нещодавно на вулиці Києва виїхав поліцейський велопатруль.

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