Кличко вирішив пересісти на велосипед: його звинувачують в порушенні правил дорожнього руху (фото)

Мера Києва Віталія Кличка звинуватили в порушенні правил їзди на велосипеді. Нещодавно мера, який в центрі Києва катається на велотранспорті, зняли на фото.
Про це написав журналіст Сергій Гришин в Facebook.
"Повага до правил, ні, не чув. Як можна вимагати від когось дотримання порядку, коли сам публічно порушуєш елементарні правила. Опубліковано в рамках святкування сьомої річниці обрання Віталія Кличка мером Києва", – підписав він фото.
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Як стало відомо пізніше, все-таки мер нічого не порушував.
"В личку написав поліцейський, тут немає порушень", – додали в Мережі.
Раніше ми писали, що на оновленому мосту Метро в Києві з'явиться велосмуга.
Нагадаємо, нещодавно на вулиці Києва виїхав поліцейський велопатруль.