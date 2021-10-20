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"Закликаю киян вакцинуватися". Кличко заявив, що Київ на порозі "червоної зони"

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
20 жовтня, 14:56
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Ситуація з кожним днем погіршується, а ліжка у столичних лікарнях стрімко заповнюються
Віталій Кличко заявив, що Київ на межі "червоної зони". Фото: колаж "Сьогодні"
Віталій Кличко заявив, що Київ на межі "червоної зони". Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що в столиці і загалом в Україні ситуація з поширенням коронавірусу погіршується щодня.

Відповідний пост міський голова опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Більшість пацієнтів у важкому стані

Як повідомив Кличко, ситуація з поширенням коронавірусу в столиці і в Україні загалом – погіршується щодня. За минулу добу в Києві – понад 1000 нових хворих і 29 летальних випадків.

Більше 500 осіб потрапили до лікарні, а більшість з них – у важкому стані.

За словами мера, ліжка в столичних лікарнях стрімко заповнюються і в такий спосіб Київ – на порозі "червоної зони".

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Єдиний вихід – масова вакцинація

Кличко підкреслив, що на сьогоднішній день єдиний спосіб зупинити поширення коронавірусу і уникнути суворих обмежень – масова вакцинація.

"Я закликаю киян і всіх українців іти й щеплюватися. Вакцина є. Пункти вакцинації працюють. Тому не слухайте дику пропаганду антивакцинаторів! Бо 98% госпіталізованих до лікарень — не щеплені. І помирають, в абсолютній переважності, не вакциновані пацієнти", – додав Кличко.

В Україні з кожним днем погіршується ситуація з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні з кожним днем погіршується ситуація з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"

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Ситуація з коронавірусом в Україні

В Україні за останню добу виявили 18 912 нових випадків інфікування коронавірусом.

Всього інфекцію підтвердили у 2 679 185 осіб. За минулу добу від COVID-19 померло 495 жителів України (всього – 61 843). Вилікувати вдалося 2 344 799 інфікованих (7605 – за останню добу).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1606), Дніпропетровській (1253), Харківській (1242), Запорізькій (1225) і Донецькій (1040) областях.

В Україні зросли темпи COVID-вакцинації

За 19 жовтня від COVID-19 вакциновано 226 587 українців.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 207 903 особи, з них отримали одну дозу – 8 207 901 особа, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 658 010 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Всього проведено 14 865 911 щеплень. 95% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

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