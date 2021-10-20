"Закликаю киян вакцинуватися". Кличко заявив, що Київ на порозі "червоної зони"

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що в столиці і загалом в Україні ситуація з поширенням коронавірусу погіршується щодня.
Відповідний пост міський голова опублікував у своєму Telegram-каналі.
Більшість пацієнтів у важкому стані
Як повідомив Кличко, ситуація з поширенням коронавірусу в столиці і в Україні загалом – погіршується щодня. За минулу добу в Києві – понад 1000 нових хворих і 29 летальних випадків.
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Більше 500 осіб потрапили до лікарні, а більшість з них – у важкому стані.
За словами мера, ліжка в столичних лікарнях стрімко заповнюються і в такий спосіб Київ – на порозі "червоної зони".
Єдиний вихід – масова вакцинація
Кличко підкреслив, що на сьогоднішній день єдиний спосіб зупинити поширення коронавірусу і уникнути суворих обмежень – масова вакцинація.
"Я закликаю киян і всіх українців іти й щеплюватися. Вакцина є. Пункти вакцинації працюють. Тому не слухайте дику пропаганду антивакцинаторів! Бо 98% госпіталізованих до лікарень — не щеплені. І помирають, в абсолютній переважності, не вакциновані пацієнти", – додав Кличко.
Ситуація з коронавірусом в Україні
В Україні за останню добу виявили 18 912 нових випадків інфікування коронавірусом.
Всього інфекцію підтвердили у 2 679 185 осіб. За минулу добу від COVID-19 померло 495 жителів України (всього – 61 843). Вилікувати вдалося 2 344 799 інфікованих (7605 – за останню добу).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1606), Дніпропетровській (1253), Харківській (1242), Запорізькій (1225) і Донецькій (1040) областях.
В Україні зросли темпи COVID-вакцинації
За 19 жовтня від COVID-19 вакциновано 226 587 українців.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 207 903 особи, з них отримали одну дозу – 8 207 901 особа, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 658 010 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Всього проведено 14 865 911 щеплень. 95% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня – невакциновані.
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