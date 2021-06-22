Кава від батюшки: хто і навіщо встановив незвичайний кіоск в Києві (фото, відео)

Парафіяни храму УПЦ і випадкові перехожі можуть купити в кіоску каву, також там продають печиво і різні десерти

У Києві церква ПЦУ встановила кавовий кіоск / Фото: колаж "Сегодня"

Незвичайний кіоск під назвою "Храмові смаколики та кава", який помітили в Києві, відноситься до храму Феодора Освяченого – його ще називають Київським Єрусалимом. Церква відноситься до УПЦ,

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Як розповіли нам в храмовій лавці, кіоск з церковними смаколиками відкрили кілька місяців тому.

"Ми встановили кіоск з кавою недавно. Мета – популяризувати розкопки нашого храму, який зараз знаходиться в процесі відродження. Його називали "Київський Єрусалим". Ми проводимо для людей екскурсії на розкопки. Щоб запрошувати людей на екскурсії – відкрили цей кіоск. А щоб наш співробітник не сидів там просто так, ми вирішили там продавати каву. Зараз, коли на вулиці спекотно – пропонуємо безкоштовно холодну воду. Також в кіоску приймають записки від прихожан на молитву, якщо хочуть, щоб в храмі помолилися за здоров'я чи за упокій", – розповів нам настоятель храму отець Петро.

Він додає, що у них єдиний кіоск і ніяка це не мережа.

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"Схожі кіоски є і в Києво-Печерській лаврі, але наш такий один. Прибуток у нас ще невеликий. Вся виручка направляється на закупівлю їжі для бездомних громадян. Ми щодня годуємо від 15 до 20 бездомних", – додає священик.

Фото: Олександр Марущак / "Сегодня"

У кіоску продається не тільки кава. Є й інша смакота.

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Фото: Олександр Марущак / "Сегодня"

"Це імбирне печиво, його готує матінка одного зі священиків, який у нас є. Це ручна робота. Вартість від 15 до 50 гривень. Вода в каву-машину заливається якісна, очищена. Закріпленого баристи поки немає. Ми плануємо, що ним стане один з наших священиків. Йому потрібно годувати сім'ю, і в цьому немає нічого поганого. Деякі священики мають іншу роботу і це, можна сказати, європейська практика. Крім служби в храмі священики працюють викладачами, кочегарами або водіями", – додають в храмі.

Фото: Олександр Марущак / "Сегодня"

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Поки каву купують парафіяни храму і випадкові перехожі.

Фото: Олександр Марущак / "Сегодня"

"Кава у нас дуже смачна, а ціни нижчі, ніж в сусідніх кіосках. Демпінгуємо. Еспрессо – 16 гривень, Американо – 21 гривня, капучино – 26 гривень, лате – 30 гривень. Намагаємося взяти якістю – це найголовніше для нас правило!" , – говорить священик.

Фото: Олександр Марущак / "Сегодня"

Цей православний храм на столичній Лук'янівці був зруйнований більшовиками в середині 1930-х років. "Київський Єрусалим" – так називали цей храм на честь святого преподобного Феодора Освяченого, в якому влаштували приділ Воскресіння Христового, за формою нагадує конструкцію Кувуклії (Гробу Господнього). У 2007 році на історичному місці відновилися богослужіння в храмі-наметі і в причтовому будинку.

Фото: Олександр Марущак / "Сегодня"

Фото: Олександр Марущак / "Сегодня"

Нагадаємо, раніше в Києві дівчата-підлітки розпивали алкоголь, курили електронні сигарети і задував свічки в церкві Різдва Христового на Подолі. Все це вони, голосно сміючись і викрикуючи, знімали на відео.

Однак незабаром дівчата публічно вибачилися перед "усіма людьми і віруючими", визнавши свою негідну поведінку.

Нагадаємо, журналісти "Сегодня" вирушили на пошуки інстаграмних локацій на елітному електрокарі. І знайшли під Києвом свою Грецію і Ісландію. А ще місце, де знімають українське кіно (його обожнюють зірки). Їдьте за нами!