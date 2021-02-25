Нових хворих більшає: коли Київ може перейти в "помаранчеву зону" карантину

Київ може перейти в "помаранчеву зону" карантину вже в березні. Про це сайту "Сьогодні" розповів глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан. Зараз місто знаходиться в "жовтій зоні".
За словами Олега Рубана, два тижні в Києві фіксують поступове зростання захворюваності.
"На щастя, в Києві ще немає різкого зростання захворюваності, але загроза переходу міста в "помаранчеву зону" карантину можлива вже в березні місяці. Нині ми проводимо різноманітні заходи щодо недопущення цих загроз, але захворюваність зростає за всіма показниками і серед всіх категорій населення", – розповів сайту "Сьогодні" Олег Рубан, голова Держпродспоживслужби Києва.
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Він додає, що зростає саме число госпіталізацій пацієнтів з тяжкою та середньою формою захворювання.
"За вчора у Києві було 135 госпіталізацій у лікарні, а в самий пік захворюваності госпіталізованих близько 200 осіб. Це говорить про достатньо високий рівень госпіталізацій. Чому так відбувається? Як і раніше, багато громадян займаються самолікуванням вдома і занадто пізно звертаються по допомогу до медиків. Такі пацієнти потрапляють до лікарень вже у важкому стані", – розповів сайту "Сьогодні" Олег Рубан.
Глава Держпродспоживслужби столиці відзначає, що в Києві часто фіксуються випадки повторного захворювання.
"На жаль, люди повторно хворіють. В основному ті, у кого є проблеми з імунною системою. Така категорія громадян в зоні ризику і може повторно хворіти коронавірусом", – додає Рубан.
Нагадаємо, першим в Україні вакцину від коронавірусу отримав теж медик – анестезіолог реанімаційного відділення Черкаської обласної лікарні Євген Горенко.
Відомо, що в Україні в перший день вакцинації, 24 лютого, щеплення від коронавірусу отримали 159 осіб. Найбільше – в Черкаській області.
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