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Нових хворих більшає: коли Київ може перейти в "помаранчеву зону" карантину

25 лютого, 15:42

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Тільки за вчора у Києві було 135 госпіталізацій в лікарні з діагнозом "коронавірус"

Київ може перейти в "помаранчеву зону" карантину вже в березні. Про це сайту "Сьогодні" розповів глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан. Зараз місто знаходиться в "жовтій зоні".

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За словами Олега Рубана, два тижні в Києві фіксують поступове зростання захворюваності.

"На щастя, в Києві ще немає різкого зростання захворюваності, але загроза переходу міста в "помаранчеву зону" карантину можлива вже в березні місяці. Нині ми проводимо різноманітні заходи щодо недопущення цих загроз, але захворюваність зростає за всіма показниками і серед всіх категорій населення", – розповів сайту "Сьогодні" Олег Рубан, голова Держпродспоживслужби Києва.

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Він додає, що зростає саме число госпіталізацій пацієнтів з тяжкою та середньою формою захворювання.

"За вчора у Києві було 135 госпіталізацій у лікарні, а в самий пік захворюваності госпіталізованих близько 200 осіб. Це говорить про достатньо високий рівень госпіталізацій. Чому так відбувається? Як і раніше, багато громадян займаються самолікуванням вдома і занадто пізно звертаються по допомогу до медиків. Такі пацієнти потрапляють до лікарень вже у важкому стані", – розповів сайту "Сьогодні" Олег Рубан.

Глава Держпродспоживслужби столиці відзначає, що в Києві часто фіксуються випадки повторного захворювання.

"На жаль, люди повторно хворіють. В основному ті, у кого є проблеми з імунною системою. Така категорія громадян в зоні ризику і може повторно хворіти коронавірусом", – додає Рубан.

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Нагадаємо, першим в Україні вакцину від коронавірусу отримав теж медик – анестезіолог реанімаційного відділення Черкаської обласної лікарні Євген Горенко.

Відомо, що в Україні в перший день вакцинації, 24 лютого, щеплення від коронавірусу отримали 159 осіб. Найбільше – в Черкаській області.

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Київ карантин зона коронавірус Олег Рубан

Джерело: Сьогодні

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