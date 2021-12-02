Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Коли Київ вийде із "червоної зони": ми дізналися

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
2 грудня, 14:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Документи про переведення міста до "жовтої зони" були направлені ще минулої п'ятниці
Коли столиця вийде із "червоної зони"
Коли столиця вийде із "червоної зони" / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ продовжує залишатися в "червоній зоні" карантину вже понад місяць. Нагадаємо, місто перейшло до "червоної зони" з 1 листопада. Сайт "Сьогодні" дізнавався, скільки ще триватимуть обмеження.

У Держпродспоживслужбі Києва кажуть, що місяць обмежень пішов столиці на користь.

Реклама

"Це дало позитивний результат. Зараз усі показники щодо захворюваності стабілізувалися і перебувають у межі норми. Ми очікуємо, коли Київ переведуть до "жовтої зони", але це рішення приймається на рівні державної комісії. Документи про переведення міста до "жовтої зони" були направлені ще минулої п'ятниці, але поки що офіційного рішення немає", – повідомив сайту "Сьогодні" голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, частково обмеження буде пом'якшеним, а деякі залишаться діяти і в "жовтій зоні". Наприклад, на підприємствах та у ТРЦ проводитимуть перевірки сертифікатів про вакцинацію. І вона має бути 100%.

Moderna розробляє вакцину проти "Омікрон"

Американська біотехнологічна компанія Moderna почала розробку вакцини проти нового штаму "Омікрон". Вже у березні 2022 року планує подати заявку на дозвіл у США.

Як розповів президент Moderna Стівен Хоге, бустери, які міститимуть у собі гени, що націлені проти мутації, мають подолати очікуване зниження ефективності препарату.

Реклама

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

8 704

захворіло за тиждень в Києві

-6%

Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Щоденник незалежності 🇺🇦

2 грудня 1991. Першою країною Європи, яка визнала Україну як незалежну, самостійну державу і вирішила встановити з нею повні дипломатичні відносини, стала Республіка Польща

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.23

Російський рубль (₽)

0.3683

Євро (€)

30.84

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти