Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇺🇦 Річниця Євромайдану Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"? 💸 Тисяча Зеленського
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Коли Київ вийде із "червоної зони"? Прогноз Кличка

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
22 листопада, 07:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Мер заявив, що ситуація із захворюваністю на коронавірус ще залишається загрозливою
За минулий тиждень виявили 152 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19 / Колаж "Сьогодні"
За минулий тиждень виявили 152 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19 / Колаж "Сьогодні"

У Києві ситуація з коронавірусом набагато покращилася, порівняно з минулими тижнями. Тож незабаром столиця зможе вийти із "червоної карантинної зони".

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на телеканалі "Київ".

Реклама

Ситуація з коронавірусом у Києві

За словами Кличка, столиця найближчим часом має шанси вийти з "червоної карантинної зони" та перейти до "помаранчевої". На сьогодні заповненість лікарень трохи менша, ніж у попередні дні — 58%.

"61% зараз заповненість ліжок із киснем. На сьогодні у нас 46 осіб померли. Жахливі цифри. Трохи менше, ніж було, але розслаблятися у жодному разі не потрібно", – зазначив міський голова.

Водночас Кличко додав, що ситуація із захворюваністю на коронавірус ще залишається загрозливою. Влада сподівається, що й надалі цифри покращуватимуться, і в цьому допоможе вакцинація.

Мер столиці підкреслив, що вакцинація зараз є єдиним захистом від коронавірусної хвороби і вкотре закликав українців зробити щеплення від COVID-19.

Реклама

"У нас зараз є позитивна динаміка, і я сподіваюся, що, якщо збережеться ця динаміка, найближчим часом ми зможемо вийти з "червоної зони" і перейти в "помаранчеву", – підсумував Кличко.

Ситуація з коронавірусом в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Ситуація з коронавірусом в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Вакцинація в Україні

У МОЗ уточнили, що з початку кампанії вакцинації щеплено 12 805 746 українців, з них повністю імунізовані та отримали дві дози 9 763 865 людей. Загалом медики зробили 22 569 609 щеплень.

Влада підкреслює, що 88,2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Короновірус за тиждень

8 847

захворіло за тиждень в Києві

-8%

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Поринь в минуле
Що там цікавого?
Щоденник незалежності 🇺🇦

22 листопада 1991. 25 мільйонів карбованців, що були на рахунках Комуністичної партії, віддали на ремонт культових споруд.

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Таємниці садиби Якима Сулими у Києві. Ревнивий привид і лякаючий сміх з нізвідки...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.57

Російський рубль (₽)

0.3622

Євро (€)

29.98

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти