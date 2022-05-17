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Коли почнуть демонтаж скандальних пам'яток: у КМДА відповіли

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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17 травня, 15:50
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Демонтуватимуть радянських ідолів за рахунок меценатів
Демонтаж радянських пам'ятників. Фото: колаж "Сьогодні"
Демонтаж радянських пам'ятників. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник голови КМДА Володимир Прокопів вважає, що поки що рішення Київради про демонтаж понад 40 пам'ятників у Києві має лише декларативний характер. За його словами, список пам'ятників на демонтаж ще доопрацьовуватиметься і поки він не остаточний.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Підключать Мінкультури

"Проблема в тому, що практично всі об'єкти, які мають бути демонтовані, є у списку національних пам'яток. І щоб їх прибрати і щось із ними робити, нам потрібне ще й рішення Кабміну. Я пояснив авторам проєкту рішення, що для демонтажу пам'яток одного рішення Київради замало. Довелося внести виправлення до документа. КМДА доручено здійснити усі організаційні заходи для демонтажу. А також ми звернулися до Кабміну, щоби створити робочу групу спільно з Мінкультури. Можу вам ексклюзивно сказати, що я вже зв'язався з профільним заступником мінкультури і там готові підключитися до цього процесу. Робочу групу буде створено найближчими днями, підготуємо звернення до Кабміну, щоб оперативно всі ці об'єкти виключити зі списку нацпам'ятників", – розповів сайту "Сьогодні" Володимир Прокопів, заступник голови КМДА.

Він каже, що остаточного переліку пам'яток на демонтаж ще немає.

"По кожному пам'ятнику буде окреме обговорення. Усі вони мають різні охоронні статуси. Це тривала та витратна робота, яка займе щонайменше три місяці. Тільки через цей час розпочнеться демонтаж. Але ми точно демонтуємо усі ці пам'ятники. Просто потрібно це зробити правильно, коректно та цивілізовано", – зазначає Володимир Прокопів.

Звезуть у Жуляни?

Також є проблема з тим, куди звозити все демонтоване. Музей тоталітаризму у Києві так і не вдалося створити. Туди планували звозити всі демонтовані пам'ятники та меморіальні дошки.

"З цим проблема. Ми планували створити у Києві комунальний музей, але потім було вирішено, що це має бути національний музей, і його мало створювати Мінкультури. Міністри змінювалися, а питання з музеєм тоталітаризму зависло на місці", – розповідає Володимир Прокопів.

Втім, у КМДА нам уточнили, що планують звозити демонтовані у Києві пам'ятники та пам'ятні дошки на територію Музею авіації у Жулянах, де вони тимчасово зберігатимуться.

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Приберуть за рахунок меценатів?

У списку пам'яток на демонтаж був щит з гербом СРСР на монументі Батьківщині-матері.

"Питання дуже складне з демонтажем герба СРСР. Що б не говорили різні експерти, у нас зараз немає технічної можливості змінити його. Теоретично ми знайшли такі технічні пристрої в Німеччині, за допомогою яких це можна зробити. Але зараз не той час, щоб просити таку допомогу під час війни. Є найважливіші завдання. Можу запевнити вас, що герб СРСР точно зникне зі щита Батьківщини-матері, як і радянська символіка на воротах Київради. Але всьому свій час. Після перемоги ми дуже швидко демонтуємо усі ці об'єкти", – розповідає Володимир Прокопів.

Ціна питання

За словами Володимира Прокопіва, витратна частина на демонтаж пам'ятників – мільйони гривень.

"Це не найдешевший процес. Але ми вже маємо кілька меценатів, які готові оплатити ці роботи. Тому є впевненість, що з бюджету на демонтаж не буде витрачено жодної копійки. До цього процесу готові підключитись меценати з України, а також наші міста-побратими Києва, які готові надати нам таку допомогу", – зазначає Володимир Прокопів.

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